Wende bei den Software-Aktien Nemetschek, Servicenow und SAP?

Zumindest eine Stabilisierung. Nach dem Absturz der Software-Aktien wie Servicenow, SAP oder Nemetschek zeichnete sich zuletzt eine (leichte) Gegenbewegung ab. Gut möglich, dass die Börse mögliche Risiken für die Geschäftsmodelle der Software-Unternehmen durch Anwendungen der künstlichen Intelligenz (KI) für ausreichend genug berücksichtigt sieht. Weiterlesen