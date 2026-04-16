Plusvisionen-Analyse
Wende bei den Software-Aktien Nemetschek, Servicenow und SAP?
Software-Aktien waren die Verlierer der vergangenen Monate. Sind Titel wie Servicenow, SAP oder Nemetschek reif für eine Erholung?
Zumindest eine Stabilisierung. Nach dem Absturz der Software-Aktien wie Servicenow, SAP oder Nemetschek zeichnete sich zuletzt eine (leichte) Gegenbewegung ab. Gut möglich, dass die Börse mögliche Risiken für die Geschäftsmodelle der Software-Unternehmen durch Anwendungen der künstlichen Intelligenz (KI) für ausreichend genug berücksichtigt sieht. Weiterlesen
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