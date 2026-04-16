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    UBA-Präsident für Tempolimit und weniger Steuern auf Gemüse

    Für Sie zusammengefasst
    • Messner fordert Entlastungen für Klima und Umwelt
    • Absenkung der Stromsteuer Tempolimit und MwSt
    • Tempolimit spart 2,7 bis 8,1 Prozent CO2Äquivalente
    ROUNDUP - UBA-Präsident für Tempolimit und weniger Steuern auf Gemüse
    Foto: Jan Woitas - dpa

    DESSAU-ROSSLAU (dpa-AFX) - Der Präsident des Umweltbundesamts, Dirk Messner, mahnt zur Beachtung von Klima und Umwelt bei weiteren möglichen Entlastungsmaßnahmen angesichts hoher Energiepreise. "Kommende Maßnahmen zur Entlastung sollten soziale Wirksamkeit sowie Klima- und Umweltschutz miteinander verbinden", sagte Messner der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

    "Konkret bieten sich die Absenkung der Stromsteuer, ein Tempolimit sowie eine reduzierte Mehrwertsteuer auf pflanzliche Lebensmittel an - Maßnahmen, die private Haushalte zielgerichtet entlasten, ohne fossile Energieträger zu subventionieren", führte Messner aus.

    Der Gedanke dahinter: Strom wird für Technologien wie Elektroautos oder Wärmepumpen benötigt, die eine klimafreundlichere Alternative bieten. Bei der Erzeugung pflanzlicher Lebensmittel werden weniger Treibhausgase erzeugt als in der Tierhaltung.

    Der Krieg im Iran zeige einmal mehr, wie verwundbar Wirtschaft und Alltag durch die Abhängigkeit von Öl und Gas seien. Messner betonte: "Wer hingegen auf erneuerbare Energien setzt, senkt nicht nur die Abhängigkeit von externen Akteuren, sondern reduziert auch wirtschaftliche Risiken und soziale Belastungen."

    Nach Berechnungen des Bundesamts ließen sich mit einem Tempolimit von 130 Kilometern pro Stunde auf Autobahnen und 80 km/h außerorts insgesamt 2,7 Prozent der Emissionen des Straßenverkehrs einsparen. Das entspräche 3,8 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten - zur besseren Vergleichbarkeit werden andere Treibhausgase in CO2 umgerechnet. Bei einem Tempolimit von 100 km/h auf Autobahnen und 80 km/h außerorts ließe sich die Einsparung demnach auf 8,1 Prozent steigern./hrz/DP/stw




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