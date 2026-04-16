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    Aktien New York Ausblick

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    Kurse stabil - Abbott Laboratories unter Druck

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Börsen starten stabil nach Tech-Rallye
    • Aktien für Quanten-Computing nach Nvidia zulegen
    • Abbott senkt Prognose Pepsi steigt Travelers fällt
    Aktien New York Ausblick - Kurse stabil - Abbott Laboratories unter Druck
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Nach einem starken Börsentag vor allem für Technologieaktien dürften die US-Börsen am Donnerstag mit stabilen Kursen in den Handel gehen. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial gut eine Stunde vor der Startglocke 0,2 Prozent höher bei 48.557 Punkten. Der am Vortag starke Nasdaq 100 wird ebenfalls 0,2 Prozent fester erwartet bei 26.255 Zählern.

    Gesucht waren im vorbörslichen Handel Aktien von Unternehmen, die in der Entwicklung, Erforschung oder Anwendung von Quanten-Computing tätig sind. So legten Infleqtion , D-Wave Quantum , Rigetti Computing und Quantum Computing zwischen 5 und 8 Prozent zu. Auslöser war die Vorstellung neuer KI-Modelle für das sogenannte Quanten-Computing durch den Chip-Giganten Nvidia . Hierbei geht es um die Beschleunigung von Rechenprozessen.

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    Vor Börsenbeginn legten weitere Unternehmen ihre Quartalsbilanzen vor. Der Pharmariese Abbott Laboratories reduzierte nach dem ersten Quartal die Gewinnprognose für das Gesamtjahr. Das brockte dem Kurs vorbörslich ein Minus von 3,5 Prozent ein.

    Der Getränkehersteller Pepsico hat im ersten Quartal mehr Gewinn gemacht als erwartet. Das verhalf den Aktien im vorbörslichen Handel zu einem Plus von einem Prozent.

    Der Großversicherer Travelers hat im ersten Quartal weniger Versicherungsbeiträge gebucht als am Markt erwartet. Die im Leitindex Dow enthaltene Aktie verlor daraufhin knapp ein Prozent./bek/nas


     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,58 % und einem Kurs von 82,96 auf Tradegate (16. April 2026, 14:28 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +9,64 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,34 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,08 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 258,89USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 300,00USD was eine Bandbreite von +30,89 %/+78,49 % bedeutet.




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