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    Amazon eröffnet neue Deutschlandzentrale in München

    Für Sie zusammengefasst
    • Amazon eröffnet neue Deutschlandzentrale in München
    • Sechsstöckiges Gebäude mit Platz für 2500 Mitarbeiter
    • Teams von Alexa, Prime Video und Amazon Music ansässig
    Amazon eröffnet neue Deutschlandzentrale in München
    Foto: SUNDRY PHOTOGRAPHY - 283687856

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Versandriese Amazon hat seine neue Deutschlandzentrale in München eröffnet. Das sechsstöckige Gebäude im Münchner Norden bietet laut Unternehmen Platz für 2.500 Mitarbeiter. Unter anderem sind dort die Teams von Alexa, Prime Video und Amazon Music angesiedelt. Amazon hat in Bayern insgesamt rund 6.000 Mitarbeiter, unter anderem im Logistiknetzwerk mit 17 Standorten.

    Das Gebäude verfügt unter anderem über ein firmeneigenes Kino, elf begrünte Dachterrassen, 800 Fahrradparkplätze, eine Fahrradreparaturstation und E-Bike-Ladestationen.

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    Zur Einweihung kamen unter anderem Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und der frisch zum neuen Münchner Oberbürgermeister gewählte Dominik Krause (Grüne)./ruc/DP/nas

    Amazon

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    ISIN:US0231351067WKN:906866
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie

    Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 210,6 auf Tradegate (16. April 2026, 14:33 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um +11,72 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,59 %.

    Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,26 Bil..

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 288,60USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 265,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 301,00USD was eine Bandbreite von +25,89 %/+42,99 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu Amazon - 906866 - US0231351067

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Amazon. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Amazons starke Fundamentaldaten (AWS‑KI Umsatz >15 Mrd. USD, Chip‑Runrate >20 Mrd.), massive Investitionen (~200 Mrd. USD), höhere Analysten‑Kursziele (≈250–285 USD) und jüngste Kursgewinne (~231–233 USD). Zudem werden Bewertung (teilweise unterbewertet), technische Kaufsignale sowie Risiken/Fragen zum Satelliten‑Deal und Regulierungszeitplan diskutiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Amazon eingestellt.

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    dpa-AFX
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    Amazon eröffnet neue Deutschlandzentrale in München Der Versandriese Amazon hat seine neue Deutschlandzentrale in München eröffnet. Das sechsstöckige Gebäude im Münchner Norden bietet laut Unternehmen Platz für 2.500 Mitarbeiter. Unter anderem sind dort die Teams von Alexa, Prime Video und Amazon …
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