ZenaTech-Tochter ZenaDrone wird im Rahmen von bevorstehenden Messen und Konferenzen ihre KI-gestützten Abwehrdrohnen präsentieren und Kontakte mit militärischen Entscheidungsträgern knüpfen

Vancouver, British Columbia, (16. April 2026) / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) („ZenaTech“), ein Anbieter von Technologielösungen, der auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, gibt bekannt, dass die mit der Geschäftsentwicklung und Betriebsführung betrauten Teams seiner Drohnen-Tochtergesellschaft ZenaDrone an einer Reihe bevorstehender Fachmessen und Konferenzen zum Thema Verteidigung und Sicherheit teilnehmen werden. Die Teams von ZenaDrone werden ihre Geschäftskontakte intensivieren, die in Zukunft möglicherweise in Pilotprogrammen und Aufträgen aus dem Beschaffungsdienst der US-amerikanischen Regierungs- und Verteidigungsbehörden münden, sowie die KI-Drohnenlösungen des Unternehmens präsentieren, die den modernen Herausforderungen im Bereich der globalen Sicherheit und Verteidigung gerecht werden. Dazu zählen ISR-Systeme für Intelligence, Surveillance, Reconnaissance, mittelgroße Schwerlastdrohnen, Drohnen für das Indoor-Bestandsmanagement sowie Neuerungen bei den Drohnenabwehrsystemen, Abfangdrohnen und Unterwasserdrohnen.

Einzelheiten zu den Messen und Konferenzen:

Sea-Air-Space 2026 – Diese Fachmesse für maritime Verteidigung, die von der Navy League der Vereinigten Staaten veranstaltet wird, begrüßt jedes Jahr mehr als 16.000 Besucher, darunter hochrangige Vertreter der Marine, DoW-Beamte, politische Entscheidungsträger und Akteure aus dem Beschaffungswesen sowie über 400 ausstellende Organisationen aus dem gesamten internationalen Verteidigungssektor. Die Teams von ZenaDrone werden ihre Beziehungen stärken und Gespräche mit Vertretern des US-Verteidigungssektors führen, aber sich auch über moderne Prioritäten und Beschaffungsstrategien im Verteidigungswesen informieren.

Termin: 19.–22. April 2026 | Veranstaltungsort: National Harbor, Maryland

Industry 4.0 Deep Tech Showcase 2026 – ZenaDrone wurde ausgewählt, um bei dem bevorstehenden Showcase-Event die Drohnenlösungen des Unternehmens vorzustellen. Diese Messe dient Fachleuten aus dem Verteidigungssektor, die sich für das Wachstum und die Entwicklung von Deep-Tech und Dual-Use-Technologien einsetzen, als aktives Forum. Mit Unterstützung der Beratungsfirma für Fördermittel Eagle Point Funding werden der US-Regierung auf dieser Messe innovative Technologien präsentiert und im Rahmen von Vorträgen einem ausgewählten Gremium von Vertretern der Regierungsbehörden wie der Air Force, Meinungsbildnern des Verteidigungssektors und auf Verteidigungstechnologien spezialisierten Investoren nähergebracht.

Termin: 29. April 2026 | Format: Virtuelle Veranstaltung

Xponential 2026 – Zu dieser führenden internationalen Fachmesse der Association for Uncrewed Vehicle Systems International (AUVSI) werden jährlich mehr als 7.500 Besucher aus über 60 Ländern erwartet, darunter auch Regierungsvertreter, Branchenführer und Akteure der Verteidigungsbranche. In diesem Jahr wird sie zeitgleich und am selben Veranstaltungsort wie die Michigan Defense Expo (MDEX) abgehalten, weshalb zusätzlich mehr als 3.000 Beamte des Verteidigungsministeriums und der Regierung, unter anderem auch Entscheidungsträger des DoW-Beschaffungsdienstes, erwartet werden. ZenaDrone wird seine Lösungen auf der Messe präsentieren und während der Konferenz einen Vortrag halten.

Termin: 11.–14. Mai 2026 | Veranstaltungsort: Detroit, Michigan

Future Force Capabilities Conference & Exhibition 2026 — Eine von der National Defense Industrial Association (NDIA) veranstaltete US-Verteidigungskonferenz, an der 700 führende Persönlichkeiten aus dem Verteidigungsbereich, Vertreter der Regierung sowie Branchen-Innovatoren teilnehmen, um sich mit militärischen Einsatzmöglichkeiten der nächsten Generation – wie KI-gestützten Systemen und autonomen Plattformen – zu befassen. Im Rahmen der Veranstaltung finden spezielle Diskussionsrunden zu Robotik und Autonomie statt, wo es vor allem um die Einbindung unbemannter Systeme in Verteidigungsanwendungen geht. Das ZenaDrone-Team von ZenaTech wird seine Drohnenlösungen ausstellen und Kontakte zu führenden Vertretern des Militärs, Beamten aus dem Verteidigungsministerium und Branchenpartnern knüpfen.

Termin: 8.–10. Juni 2026 | Veranstaltungsort: Las Vegas, Nevada

Wenn Sie an einer Präsentation teilnehmen, ein persönliches Gespräch buchen oder weitere Informationen erhalten möchten, wenden Sie sich bitte direkt an ZenaTech unter investors@zenatech.com.

Über ZenaTech

ZenaTech (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ist ein Technologieunternehmen, das sich auf KI-Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS und Quantencomputing-Lösungen für missionskritische Anwendungen in den Bereichen Wirtschaft, Regierung und Verteidigung spezialisiert hat. Seit 2017 nutzt das Unternehmen seine Expertise in der Softwareentwicklung und erweitert seine Fähigkeiten in der Entwicklung und Herstellung von Drohnen durch ZenaDrone, um Innovation und Verbesserung von Prozessen in den Bereichen Inspektion, Überwachung, Sicherheit, Compliance und Vermessung für Kunden zu erreichen. Mit Unternehmenssoftwarekunden, die Markenlösungen in den Bereichen Strafverfolgung, Regierung und Industrie einsetzen, und Drohnen, die in diesen sowie in den Bereichen Landwirtschaft, Verteidigung und Logistik eingesetzt werden, trägt das Lösungsportfolio von ZenaTech zu mehr Geschwindigkeit, Genauigkeit und Kosteneinsparungen bei. Das Unternehmen ist mit seinen Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Taiwan und den Vereinigten Arabischen Emiraten weltweit tätig und baut sein DaaS-Geschäft sowie sein globales Netzwerk von Standorten durch Übernahmen aus.

Über ZenaDrone

ZenaDrone, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von ZenaTech, entwickelt und produziert autonome Drohnenlösungen, die unter anderem Software für maschinelles Lernen, KI, prädiktive Modellierung, Quantencomputing sowie andere Software- und Hardware-Innovationen nutzen. Das Unternehmen wurde gegründet, um den Hanfanbau zu revolutionieren, und hat seinen Schwerpunkt inzwischen auf multifunktionale Drohnenlösungen für Vermessung, Überwachung, Inspektion, Ortung, Prozessautomatisierungs- und Verteidigungsanwendungen ausgeweitet. Derzeit kommt die ZenaDrone 1000 in Pflanzenmanagementanwendungen und für kritische Frachttransporte im Verteidigungssektor zum Einsatz. Die für Innenräume konzipierte Drohne IQ Nano wird für die Bestandsverwaltung und Sicherheitsanwendungen in Lager- und Logistiksektoren verwendet, die IQ Square ist eine Outdoor-Drohne, die für Hochdruckreinigung und Inspektion im kommerziellen und staatlichen Bereich entwickelt wurde und die IQ Quad wird für Landvermessungen eingesetzt.

Ansprechpartner für weitere Informationen:

Für Unternehmen, Investoren und Medien:

Linda Montgomery

ZenaTech

312-241-1415

investors@zenatech.com

Für Investoren:

Michael Mason

CORE IR

investors@zenatech.com

Safe Harbor-Erklärung

Diese Pressemitteilung und die zugehörigen Kommentare des Managements von ZenaTech, Inc. enthalten „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der US-Bundeswertpapiergesetze und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf künftige Ereignisse oder die künftige Leistung von ZenaTech und spiegeln die Erwartungen und Prognosen des Managements in Bezug auf das Wachstum, die Betriebsergebnisse, die Leistung sowie die Geschäftsaussichten und -möglichkeiten von ZenaTech wider. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. In einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Informationen an Begriffen wie „können“, „werden“, „sollten“, „erwarten“, „planen“, „vorhersehen“, „anstreben“, „suchen“, „ist/sind wahrscheinlich“, „glauben“, „schätzen“, „vorhersagen“, „potenziell“, „fortsetzen“ oder der Verneinung dieser Begriffe oder an anderen vergleichbaren Begriffen zu erkennen, die zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen sollen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in diesem Dokument gehören unter anderem die Erwartungen von ZenaTech in Bezug auf Einnahmen, Ausgaben, Produktion, Betrieb, Kosten, Cashflow und künftiges Wachstum; Erwartungen in Bezug auf künftige Produktionskosten und -kapazitäten; die Fähigkeit von ZenaTech, Produkte wie derzeit geplant auf den Markt zu bringen, einschließlich ZenaDrone 1000, IQ Square und IQ Nano; die Fähigkeit von ZenaTech, Produkte für die derzeit in Erwägung gezogenen Märkte zu entwickeln; den voraussichtlichen Barmittelbedarf von ZenaTech und den Bedarf an zusätzlichen Finanzmitteln; die Absicht von ZenaTech, das Geschäft und den Betrieb auszubauen, sowie das Ausführungsrisiko; Erwartungen in Bezug auf künftige Betriebe und Kosten; die Volatilität der Aktienkurse und die Marktbedingungen in den Branchen, in denen ZenaTech tätig ist; politische, wirtschaftliche, umweltbezogene, steuerliche, sicherheitsrelevante und andere Risiken, die mit der Tätigkeit in Wachstumsmärkten verbunden sind; regulatorische Risiken; ungünstige Publicity oder Verbraucherwahrnehmung; Schwierigkeiten bei der Vorhersage von Branchentrends; die Fähigkeit, Schlüsselpersonal einzustellen; die Wettbewerbsbedingungen der Branche und die Wettbewerbs- und Geschäftsstrategien von ZenaTech; ZenaTechs erwartete Geschäftsziele für die nächsten zwölf Monate; ZenaTechs Fähigkeit, zusätzliche Mittel durch den Verkauf von Eigen- oder Fremdkapital zu beschaffen; Investitionskapital und Marktanteile; die Fähigkeit, geplante Übernahmen abzuschließen; Veränderungen in den Zielmärkten; Marktunsicherheit; die Fähigkeit, zusätzliches Kapital zu beschaffen, auch durch die Notierung seiner Wertpapiere in verschiedenen Jurisdiktionen; Wachstumsmanagement (Pläne und Zeitplan für die Expansion); Patentverletzungen; Rechtsstreitigkeiten; geltende Gesetze, Vorschriften und alle Änderungen, die sich auf die Geschäftstätigkeit von ZenaTech auswirken, sowie andere damit verbundene Risiken und Unsicherheiten, die unter der Überschrift „Risk Factors“ auf Formblatt F-1 und Formblatt 20-F des Unternehmens bzw. anderen Unterlagen, die es bei der United States Securities and Exchange Commission (die „SEC“) auf EDGAR über die Webseite der SEC, www.sec.gov, eingereicht hat, beschrieben sind. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die nach bestem Wissen und Gewissen getroffene Einschätzung des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider. Zukunftsgerichtete Aussagen können nicht garantiert werden, und die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich davon abweichen. Dementsprechend wird den Lesern empfohlen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu verlassen.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Die Zenatech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,22 % und einem Kurs von 1,895EUR auf Tradegate (16. April 2026, 14:01 Uhr) gehandelt.