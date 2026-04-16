Riesige Öl‑Rückkehr: Repsol steht kurz vor Wiedereinstieg in Venezuela

Der spanische Energiekonzern Repsol steht kurz davor, die operative Kontrolle über seine Ölgeschäfte in Venezuela zurückzuerlangen, wie das Handelsblatt am Donnerstag berichtet. Demzufolge sei eine neue Vereinbarung mit der Regierung in Caracas die Grundlage. Diese Vereinbarung sehe nicht nur eine Ausweitung der Produktion vor, sondern soll auch ein zentrales Problem der Vergangenheit lösen: die unsichere Bezahlung.

Insgesamt plant Repsol, die Produktion innerhalb von drei Jahren zu verdreifachen. Dies soll durch ein neu eingeführtes Zahlungssystem, das Einnahmen aus künftiger Förderung absichert, möglich werden. Damit reagiert das Unternehmen auf jahrelange Zahlungsausfälle. Venezuela hatte Rechnungen in Milliardenhöhe offen gelassen. Zwar ist eine Rückzahlung dieser Altschulden nicht Teil der neuen Vereinbarung. Jedoch ist für den Konzern die Verlässlichkeit zukünftiger Einnahmen entscheidend.