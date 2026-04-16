ANALYSE-FLASH
UBS senkt Ziel für Kion auf 68 Euro - 'Buy'
- UBS senkt Kursziel Kion von 79 auf 68 Euro
- Rating bleibt weiterhin auf Buy trotz Zielsenkung
- Analysten nennen Bewertung mit 2020/2022 unfair
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Kion von 79 auf 68 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien des Spezialisten für Warenlagerlogistik preisten ein ähnliches Szenario ein, wie in den Jahren 2020 und 2022, schrieb Sven Weier am Mittwochabend. Kion mit einem ähnlich starken Abschwung wie 2020 oder einer mit 2022 vergleichbaren Inflation zu bewerten, sei allerdings "unfair"./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 17:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kion Group Aktie
Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,00 % und einem Kurs von 47,53 auf Tradegate (16. April 2026, 14:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kion Group Aktie um +8,70 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,89 %.
Die Marktkapitalisierung von Kion Group bezifferte sich zuletzt auf 6,21 Mrd..
Kion Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3800 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 64,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 71,00EUR was eine Bandbreite von +5,57 %/+49,92 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 68 Euro
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Community Beiträge zu Kion Group - KGX888 - DE000KGX8881
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Der Kursanstieg in den letzten 12 Monaten war mir dann doch etwas zu üppig für diesen zyklischen Wert.