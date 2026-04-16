UBS senkt Ziel für Kion auf 68 Euro - 'Buy'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kion Group Aktie

Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,00 % und einem Kurs von 47,53 auf Tradegate (16. April 2026, 14:44 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kion Group Aktie um +8,70 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,89 %.

Die Marktkapitalisierung von Kion Group bezifferte sich zuletzt auf 6,21 Mrd..

Kion Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3800 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 64,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 71,00EUR was eine Bandbreite von +5,57 %/+49,92 % bedeutet.