Goldman senkt Ziel für Mercedes-Benz auf 66 Euro - 'Buy'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mercedes-Benz Group Aktie

Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,96 % und einem Kurs von 53,63 auf Tradegate (16. April 2026, 14:49 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um +0,68 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,85 %.

Die Marktkapitalisierung von Mercedes-Benz Group bezifferte sich zuletzt auf 51,81 Mrd..

Mercedes-Benz Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,4600 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 62,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 74,00EUR was eine Bandbreite von +2,25 %/+37,57 % bedeutet.