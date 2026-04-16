ANALYSE-FLASH
Goldman senkt Ziel für Mercedes-Benz auf 66 Euro - 'Buy'
- Goldman Sachs senkt Kursziel Mercedes auf 66 Euro
- Einstufung bleibt Buy trotz Kurszielsenkung bei 66
- Ziel 56 Euro Mercedes und 10 Euro Anteil Daimler Truck
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 69 auf 66 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Christian Frenes passte seine Schätzungen am Donnerstag in einem Ausblick auf den Quartalsbericht am 29. April noch einmal an. Sein Kursziel besteht aus zwei Teilen - 56 Euro für das Mercedes-Geschäft und 10 Euro für den Anteil an Daimler Truck./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 07:15 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mercedes-Benz Group Aktie
Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,96 % und einem Kurs von 53,63 auf Tradegate (16. April 2026, 14:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um +0,68 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,85 %.
Die Marktkapitalisierung von Mercedes-Benz Group bezifferte sich zuletzt auf 51,81 Mrd..
Mercedes-Benz Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,4600 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 62,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 74,00EUR was eine Bandbreite von +2,25 %/+37,57 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 66 Euro
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Heute Hauptversammlung und Dividende Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/lick.gifBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/cool.gif
Mercedes schrumpft um mehr als 10.000 Mitarbeiter,
im Unternehmen waren 2025 deutlich weniger Mitarbeiter beschäftigt.
Wie groß der Aderlass im vergangenen Jahr war, lässt sich am Geschäftsbericht ablesen, wo die Personalstärke dokumentiert ist.
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/usa-mercedes-will-milliarden-investieren-und-praesentiert-neue-suvs/100211186.html