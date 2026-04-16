Deutsche Bank Research senkt Ziel für Freenet - 'Buy'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur freenet Aktie

Die freenet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 27,42 auf Tradegate (16. April 2026, 14:49 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der freenet Aktie um -2,11 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,95 %.

Die Marktkapitalisierung von freenet bezifferte sich zuletzt auf 3,26 Mrd..

freenet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,5300 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 24,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 33,00EUR was eine Bandbreite von -12,41 %/+20,44 % bedeutet.