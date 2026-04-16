ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank Research senkt Ziel für Freenet - 'Buy'
- Deutsche Bank senkt Kursziel Freenet auf 33,60 €
- Einstufung bleibt auf Buy trotz Zielsenkung
- Umsatz Q1 gegen Vorjahr +28%, bereinigtes EBIT -13%
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Freenet von 34,80 auf 33,60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Umsatz dürfte im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 28 Prozent gestiegen sein, beim bereinigten operativen Ergebnis drohe aber ein Rückgang um 13 Prozent, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht. Diese Entwicklung müsse der Mobilfunkanbieter erklären./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 07:47 / CET
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur freenet Aktie
Die freenet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 27,42 auf Tradegate (16. April 2026, 14:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der freenet Aktie um -2,11 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,95 %.
Die Marktkapitalisierung von freenet bezifferte sich zuletzt auf 3,26 Mrd..
freenet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,5300 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 24,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 33,00EUR was eine Bandbreite von -12,41 %/+20,44 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 33,60 Euro
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