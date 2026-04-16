ANALYSE-FLASH
UBS hebt BP auf 'Buy' - Ziel hoch auf 700 Pence
- UBS hebt Kursziel BP auf 700 Pence an
- Meg O'Neill übernimmt Führung zu kritischem Zeitpunkt
- Vertrauensaufbau nötig nach Underperformance seit 2018
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BP von 650 auf 700 Pence angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Die neue Konzernchefin Meg O'Neill übernehme zu einem kritischen Zeitpunkt das Ruder, schrieb Joshua Stone am Mittwochnachmittag. Ein für längere Zeit höheres Preisniveau sei unbestritten positiv für die Aktien. Es gebe jedoch einiges zu tun, um Vertrauen nach der Underperformance seit 2018 zurückzugewinnen./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 13:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BP Aktie
Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,65 % und einem Kurs von 6,545 auf Tradegate (16. April 2026, 14:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BP Aktie um +0,29 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,10 %.
Die Marktkapitalisierung von BP bezifferte sich zuletzt auf 101,17 Mrd..
BP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3390. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2400 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,2500GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 700,00GBP was eine Bandbreite von -8,47 %/+10.578,87 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 700 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu BP - 850517 - GB0007980591
Das denkt die wallstreetONLINE Community über BP. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber BP eingestellt.
Epic Fail.
Epic Fail
- 3/4 aller australischen Logistiker werden werden die nächsten 6 Monate nicht überleben wenn die Treibstoffkrise nicht bald beendet wird,
Landwirte warnen vor höheren Kosten von Milch und Milchprodukten der Dieselpreis weiterhin so hoch sein sollte.
Es bahnt sich eine Fleischschwemme an da die Exporte in den Nahen Osten so gut wie eingebrochen sind, das Schlachten von Milchvieh
aufgrund der Energiekrise ist ein weiteres Szenario u.a. auch durch höhere Kosten von Futter.
Die Bauindustrie steht aufgrund stark steigender Zinsen und Kosten vor einer schweren Krise.
Zur Info: Australien ist fast komplett auf Treibstofflieferungen angewiesen weil 6 von 8 Raffenerien geschlossen wurde naus Umweltschutzgründen
- 20 Schiffe sollen die Straße von Hormus verlassen haben, 6 wurden durch die USA zurückgewiesen
- die chin. Regierung warnt ihre Schiffe zu blockieren !