UBS hebt BP auf 'Buy' - Ziel hoch auf 700 Pence

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Aktie ist mehr als 18% im Plus

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BP Aktie

Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,65 % und einem Kurs von 6,545 auf Tradegate (16. April 2026, 14:53 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BP Aktie um +0,29 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,10 %.

Die Marktkapitalisierung von BP bezifferte sich zuletzt auf 101,17 Mrd..

BP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3390. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2400 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,2500GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 700,00GBP was eine Bandbreite von -8,47 %/+10.578,87 % bedeutet.