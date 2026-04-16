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    UBS hebt BP auf 'Buy' - Ziel hoch auf 700 Pence

    Für Sie zusammengefasst
    • UBS hebt Kursziel BP auf 700 Pence an
    • Meg O'Neill übernimmt Führung zu kritischem Zeitpunkt
    • Vertrauensaufbau nötig nach Underperformance seit 2018
    ANALYSE-FLASH - UBS hebt BP auf 'Buy' - Ziel hoch auf 700 Pence
    Foto: Caroline Spiezio - dpa

    ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BP von 650 auf 700 Pence angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Die neue Konzernchefin Meg O'Neill übernehme zu einem kritischen Zeitpunkt das Ruder, schrieb Joshua Stone am Mittwochnachmittag. Ein für längere Zeit höheres Preisniveau sei unbestritten positiv für die Aktien. Es gebe jedoch einiges zu tun, um Vertrauen nach der Underperformance seit 2018 zurückzugewinnen./rob/ag/bek

    Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 13:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BP Aktie

    Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,65 % und einem Kurs von 6,545 auf Tradegate (16. April 2026, 14:53 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BP Aktie um +0,29 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,10 %.

    Die Marktkapitalisierung von BP bezifferte sich zuletzt auf 101,17 Mrd..

    BP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3390. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2400 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,2500GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 700,00GBP was eine Bandbreite von -8,47 %/+10.578,87 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: UBS
    Kursziel: 700 Euro


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    Community Beiträge zu BP - 850517 - GB0007980591

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um BPs Kurs- und Fundamentlage: Erwartetes starkes Quartal durch hohe Ölpreise, aber der Kurs hängt bei rund €6,50–6,75 und läuft nicht Richtung €7. Diskussion über gestiegene Nettoverschuldung (Working Capital-Anstieg auf $25–27 Mrd.) und mögliche Verzögerung von Aktienrückkäufen. Schäden an Raffinerien/LNG-Anlagen und geopolitische Risiken könnten Ölpreise und BPs Ergebnis stützen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber BP eingestellt.

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