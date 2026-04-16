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    Hegseth droht Iran

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    'Trefft eine weise Entscheidung'

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Verteidigungsminister fordert iranische Zustimmung
    • US-Militär droht Infrastruktur- und Energieangriffen
    • Waffenruhe bis Mittwoch und gescheiterte Verhandlungen
    Hegseth droht Iran - 'Trefft eine weise Entscheidung'
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Knapp eine Woche vor dem Ablauf der Waffenruhe zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran hat US-Verteidigungsminister Pete Hegseth die Führung im Teheran zur Zustimmung zu einem Abkommen aufgerufen. Während das iranische Militär nach den jüngsten Kämpfen schwer getroffen sei, könnten die US-Streitkräfte die Angriffe sofort wieder aufnehmen, sollte es nicht zu einer Einigung kommen, sagte er. "Wir fordern die neue Regierung auf: Trefft eine weise Entscheidung."

    Die US-Marine werde die Blockade der Straße von Hormus aufrechterhalten, solange es nötig sei. Sollte es zu keiner Einigung über das iranische Nuklearprogramm kommen, werde das US-Militär die Infrastruktur und die Energieversorgung des Landes angreifen, drohte Hegseth. "Das Kriegsministerium wird sicherstellen, dass der Iran niemals über Atomwaffen verfügt."

    Bis zum kommenden Mittwoch gilt eine Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran. Erste Verhandlungen in Islamabad zwischen den Kriegsparteien endeten am vergangenen Wochenende ohne Ergebnis. US-Präsident Donald Trump stellte zuletzt eine zweite Verhandlungsrunde in Aussicht./dde/DP/nas





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