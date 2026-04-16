Aptiv Registered - Aktie gewinnt kräftig - 16.04.2026

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Aptiv Registered Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -7,00 % verkraften.

Die Aptiv Registered Aktie notiert aktuell bei 52,50€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +5,63 % zugelegt, was einem Anstieg von +2,80 € entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Aptiv Registered Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,09 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 52,50€, mit einem Plus von +5,63 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Aptiv Registered Aktie damit um -4,81 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,31 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Aptiv Registered +2,34 % gewonnen.

Während Aptiv Registered heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,12 %. Damit gehört Aptiv Registered heute zu den auffälligeren Werten.

Aptiv Registered Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,81 % 1 Monat +7,31 % 3 Monate -7,00 % 1 Jahr +32,92 %

Informationen zur Aptiv Registered Aktie

Stand: 16.04.2026, 15:00 Uhr

Es gibt 235 Mio. Aptiv Registered Aktien. Damit ist das Unternehmen 12,34 Mrd.EUR € wert.

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Ob die Aptiv Registered Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Aptiv Registered Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.