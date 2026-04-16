Zalando Aktie steigt - 16.04.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Zalando. Mit einer Performance von +3,27 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,80 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Zalando Aktie. Nach einem Plus von +1,80 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 23,360€. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Zalando ist ein führender europäischer Online-Modehändler, der Bekleidung, Schuhe und Accessoires von über 2.500 Marken anbietet. Mit einer starken Präsenz in 23 Ländern ist Zalando einer der größten in Europa. Hauptkonkurrenten sind Amazon Fashion, ASOS und H&M. Einzigartig ist Zalando durch seine breite Produktpalette, personalisierte Erlebnisse und die Zalando Fashion Platform.

Der heutige Anstieg bei Zalando konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -10,53 % nicht vollständig ausgleichen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +8,99 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,52 %. Im Jahr 2026 gab es für Zalando bisher ein Minus von -10,50 %.

Zalando Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +8,99 % 1 Monat -4,52 % 3 Monate -10,53 % 1 Jahr -33,53 %

Informationen zur Zalando Aktie

Stand: 16.04.2026, 15:02 Uhr

Es gibt 264 Mio. Zalando Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,16 Mrd. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

EQS Voting Rights Announcement: Zalando SE Zalando SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 16.04.2026 / 09:59 CET/CEST Dissemination of a Voting …

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Ob die Zalando Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Zalando Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.