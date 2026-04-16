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    IONOS Group Aktie legt am 16.04.2026 stark zu

    Am 16.04.2026 ist die IONOS Group Aktie, bisher, um +5,41 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der IONOS Group Aktie.

    Besonders beachtet! - IONOS Group Aktie legt am 16.04.2026 stark zu
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    IONOS Group ist ein führender europäischer Anbieter von Webhosting und Cloud-Diensten, bekannt für seinen personalisierten Kundenservice und benutzerfreundliche Plattformen, insbesondere für KMUs. Hauptkonkurrenten sind GoDaddy, Bluehost und AWS.

    IONOS Group Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 16.04.2026

    Die IONOS Group Aktie kann am heutigen Handelstag um +5,41 % auf 26,52 zulegen. Das sind +1,36  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,31 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der IONOS Group Aktie. Nach einem Plus von +4,31 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 26,52. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

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    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die IONOS Group Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -7,88 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die IONOS Group Aktie damit um +8,22 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +16,16 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die IONOS Group um -6,35 % verloren.

    IONOS Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +8,22 %
    1 Monat +16,16 %
    3 Monate -7,88 %
    1 Jahr -11,59 %
    Stand: 16.04.2026, 15:02 Uhr

    Informationen zur IONOS Group Aktie

    Es gibt 140 Mio. IONOS Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,72 Mrd. € wert.

    Börsen Update Europa - 16.04. - MDAX stark +1,12 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    IONOS Group SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements


    EQS Preliminary announcement financial reports: IONOS Group SE / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements IONOS Group SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements …

    IONOS Group SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen


    EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: IONOS Group SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten IONOS Group SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und …

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    Ob die IONOS Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur IONOS Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    IONOS Group

    +5,64 %
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    +79,01 %
    +26,87 %
    ISIN:DE000A3E00M1WKN:A3E00M
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