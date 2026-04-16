IONOS Group Aktie legt am 16.04.2026 stark zu

Die IONOS Group Aktie kann am heutigen Handelstag um +5,41 % auf 26,52€ zulegen. Das sind +1,36 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,31 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der IONOS Group Aktie. Nach einem Plus von +4,31 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 26,52€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

IONOS Group ist ein führender europäischer Anbieter von Webhosting und Cloud-Diensten, bekannt für seinen personalisierten Kundenservice und benutzerfreundliche Plattformen, insbesondere für KMUs. Hauptkonkurrenten sind GoDaddy, Bluehost und AWS.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die IONOS Group Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -7,88 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die IONOS Group Aktie damit um +8,22 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +16,16 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die IONOS Group um -6,35 % verloren.

IONOS Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +8,22 % 1 Monat +16,16 % 3 Monate -7,88 % 1 Jahr -11,59 %

Informationen zur IONOS Group Aktie

Stand: 16.04.2026, 15:02 Uhr

Es gibt 140 Mio. IONOS Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,72 Mrd. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

EQS Preliminary announcement financial reports: IONOS Group SE / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements IONOS Group SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements …

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: IONOS Group SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten IONOS Group SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und …

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Ob die IONOS Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur IONOS Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.