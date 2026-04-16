HENSOLDT Aktie heute im Plus - 16.04.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von HENSOLDT. Mit einer Performance von +3,43 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,97 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der HENSOLDT Aktie. Nach einem Plus von +2,97 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 83,12€, mit einem Plus von +3,43 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Obwohl sich die HENSOLDT Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -10,14 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +1,73 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,51 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von HENSOLDT +9,96 % gewonnen.

HENSOLDT Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +1,73 % 1 Monat +1,51 % 3 Monate -10,14 % 1 Jahr +16,64 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur HENSOLDT Aktie

Stand: 16.04.2026, 15:02 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Folgen großer Neuaufträge (u. a. 50 Küstenradare) für HENSOLDTs Fundamentaldaten und Wachstum, die hohe Bewertung (KGV ~87, Forward‑KGV ~54), das hohe Auftragsvolumen vs. aktueller Umsatzbasis, Risiken bei Investitionen, Produktion und Lieferfähigkeit, die Umstellung zu Service‑Margen, Short‑Positionen (~2%) und technische Signale (Rückkehr über 100‑Tage‑Linie).

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber HENSOLDT eingestellt.

Informationen zur HENSOLDT Aktie

Es gibt 116 Mio. HENSOLDT Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,59 Mrd. € wert.

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HENSOLDT Aktie jetzt kaufen?

Ob die HENSOLDT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HENSOLDT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.