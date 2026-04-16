NEL ASA Aktie deutlich tiefer - Gründe für den starken Rückgang - 16.04.2026

Die NEL ASA Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -4,26 % auf 0,2025€. Damit verliert die Aktie -0,0090 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +8,35 %, geht es heute bei der NEL ASA Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Nel ASA ist ein norwegischer Hersteller von Elektrolyseuren und Wasserstoff-Tankstellen. Fokus auf grünem Wasserstoff für Industrie, Energie und Mobilität. Marktstellung: einer der führenden Pure-Player im Elektrolysemarkt, aber noch defizitär. Wichtige Wettbewerber: ITM Power, Plug Power, Cummins, Siemens Energy. USP: breite Elektrolyse-Technologiepalette (alkalisch/PEM), langjährige Erfahrung und globales Partnernetzwerk.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von NEL ASA in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +11,66 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die NEL ASA Aktie damit um +13,71 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,37 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei NEL ASA auf +12,90 %.

NEL ASA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +13,71 % 1 Monat +12,37 % 3 Monate +11,66 % 1 Jahr +9,54 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur NEL ASA Aktie

Stand: 16.04.2026, 15:03 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung von Nel ASA, Chartpotenzial und fundamentale Perspektiven. Die Diskussionen drehen sich um Kursschwankungen von 0,18–0,21 EUR, bevorstehende Q1-Zahlen, neue Technologieplattformen, EU-Fördergelder und Partnerschaften. Zudem werden H2-Infrastrukturpolitik (UK/Norwegen) sowie Marktstimmung, FOMO und Short-Interest thematisiert. Positive Signale könnten einen charttechnischen Ausbruch auslösen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber NEL ASA eingestellt.

Informationen zur NEL ASA Aktie

Es gibt 2 Mrd. NEL ASA Aktien. Damit ist das Unternehmen 371,37 Mio. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Ballard Power Systems, Siemens Energy und Co.

Ballard Power Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,24 %. Siemens Energy notiert im Minus, mit -1,32 %.

NEL ASA Aktie jetzt kaufen?

Ob die NEL ASA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NEL ASA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.