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    NEL ASA Aktie deutlich tiefer - Gründe für den starken Rückgang - 16.04.2026

    Am heutigen Handelstag muss die NEL ASA Aktie bisher Verluste von -4,26 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der NEL ASA Aktie.

    Besonders beachtet! - NEL ASA Aktie deutlich tiefer - Gründe für den starken Rückgang - 16.04.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Nel ASA ist ein norwegischer Hersteller von Elektrolyseuren und Wasserstoff-Tankstellen. Fokus auf grünem Wasserstoff für Industrie, Energie und Mobilität. Marktstellung: einer der führenden Pure-Player im Elektrolysemarkt, aber noch defizitär. Wichtige Wettbewerber: ITM Power, Plug Power, Cummins, Siemens Energy. USP: breite Elektrolyse-Technologiepalette (alkalisch/PEM), langjährige Erfahrung und globales Partnernetzwerk.

    NEL ASA Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 16.04.2026

    Die NEL ASA Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -4,26 % auf 0,2025. Damit verliert die Aktie -0,0090  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +8,35 %, geht es heute bei der NEL ASA Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von NEL ASA in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +11,66 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die NEL ASA Aktie damit um +13,71 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,37 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei NEL ASA auf +12,90 %.

    NEL ASA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +13,71 %
    1 Monat +12,37 %
    3 Monate +11,66 %
    1 Jahr +9,54 %
    Stand: 16.04.2026, 15:03 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur NEL ASA Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung von Nel ASA, Chartpotenzial und fundamentale Perspektiven. Die Diskussionen drehen sich um Kursschwankungen von 0,18–0,21 EUR, bevorstehende Q1-Zahlen, neue Technologieplattformen, EU-Fördergelder und Partnerschaften. Zudem werden H2-Infrastrukturpolitik (UK/Norwegen) sowie Marktstimmung, FOMO und Short-Interest thematisiert. Positive Signale könnten einen charttechnischen Ausbruch auslösen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber NEL ASA eingestellt.

    Zur NEL ASA Diskussion

    Informationen zur NEL ASA Aktie

    Es gibt 2 Mrd. NEL ASA Aktien. Damit ist das Unternehmen 371,37 Mio. € wert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Ballard Power Systems, Siemens Energy und Co.

    Ballard Power Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,24 %. Siemens Energy notiert im Minus, mit -1,32 %.

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    Ob die NEL ASA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NEL ASA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    NEL ASA

    -4,49 %
    +13,71 %
    +12,37 %
    +11,66 %
    +9,54 %
    -82,13 %
    -91,44 %
    -28,11 %
    ISIN:NO0010081235WKN:A0B733
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