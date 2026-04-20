Kostenloser Trading-Kurs von Trading.de startet

Teilnehmer arbeiten sich in diesem im eigenen Tempo in mehreren Einheiten durch die Grundlagen des Tradings. Dabei geht es unter anderem um die Funktionsweise von Daytrading und verschiedene Handelsstile. Der Kurs soll zudem vorbereitend für eine nebenberufliche Trading-Karriere sein. Nach weniger als 5 Stunden haben Teilnehmer ein klares Verständnis vom Börsenhandel und wie sie strategisch in den Börsen der Welt agieren wollen.

Strukturiert nach Erfahrungslevel

Der kostenlose Trading.de Kurs ist in drei Abschnitte unterteilt Einsteiger, Fortgeschritten und Experte.

Anhand dieser Struktur können Teilnehmer Informationen entsprechend ihres Erfahrungsniveaus anschauen und vertiefen. So beinhaltet der Kurs Wissenswertes für jedes Erfahrungsniveau. Einsteiger starten mit den Grundlagen, während Fortgeschrittene direkt in weiterführende Inhalte einsteigen können. Nach jedem Abschnitt folgt ein kurzes Quiz, das zeigt, ob die Inhalte verstanden wurden.

„Viele verlieren sich in zu viel Theorie und wissen am Ende nicht, was sie konkret umsetzen sollen“, erklärt Trading.de Mitgründer Andre Witzel. „Deshalb haben wir den Kurs so aufgebaut, dass jeder Schritt auf den nächsten aufbaut und direkt nachvollziehbar ist.“

Vom ersten Verständnis bis zur eigenen Umsetzung

Teilnehmer erfahren,

- was Trading ist,

- welche Märkte es gibt

- und wie sich unterschiedliche Handelsstile unterscheiden.

Dazu zählen Daytrading, Swingtrading und langfristige Investments. Auch grundlegende Themen wie Börsen, Handelsprodukte und Kosten werden im Trading Kurs verständlich eingeordnet. Zudem beschäftigen sich Teilnehmer mit der Frage, wie viel Startkapital notwendig ist und welche Rolle Hebel im Trading spielen.

Parallel dazu wird gezeigt, wie Trading in einen normalen Alltag integriert werden kann. „Ein Großteil unserer Teilnehmer tradet neben dem Job“, sagt Trading.de Coach Jia Tian Rong. „Deshalb ist es wichtig, von Anfang an zu verstehen, wie viel Zeit man wirklich braucht und sich organisiert.“

Von der Theorie in die Praxis

Nach dem Grundlagenwissen geht es im kostenlosen Trading.de Kurs weiter um die konkrete Umsetzung. Teilnehmer lernen, wie ein Trade von Anfang bis Ende geplant wird. Dazu gehören Einstieg, Stop-Loss, Zieldefinition und Positionsgröße.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem Verhältnis zwischen Risiko und möglichem Gewinn, auch Chance-Risiko-Verhältnis (CRV) genannt. „Es geht nicht darum, jeden Trade zu gewinnen“, erklärt Jia Tian Rong. „Entscheidend ist, dass man über viele Trades hinweg profitabel arbeitet und sich an seine Regeln hält.“

Trading.de Ausbildung als kostenpflichtige Alternative

Dies ist auch Schwerpunkt der kostenpflichtigen Trading.de Ausbildung – dem Hauptangebot von Trading.de. Teilnehmer erhalten konkrete Aufgaben, analysieren eigene Trades und setzen die Inhalte direkt am Chart um. Dieser Prozess wiederholt sich regelmäßig, sodass sich Routinen entwickeln und Entscheidungen zunehmend sicherer getroffen werden.

Zu Beginn arbeiten viele Teilnehmer mit einem Demokonto, um die Abläufe zu verinnerlichen. Mit wachsender Sicherheit folgt häufig der Übergang in eine erste Echtgeldphase mit überschaubarem Kapital. Dieser Schritt erfolgt bewusst kontrolliert und orientiert sich am persönlichen Fortschritt. „Unser Ziel ist, dass jeder Teilnehmer versteht, was er im Markt macht und warum“, erklärt Andre Witzel . „Nur so entsteht mit der Zeit ein stabiler Umgang mit Gewinnen und Verlusten.“

Ein fester Bestandteil der Ausbildung ist die Begleitung durch die Coaches. Trades werden besprochen, Entscheidungen hinterfragt und nächste Schritte gemeinsam definiert. „Viele machen am Anfang ähnliche Fehler. Wichtig ist, dass man diese erkennt und gezielt daran arbeitet“, sagt Jia Tian Rong. „Genau dafür ist die Ausbildung da.“

Die Teilnahme an der Trading.de Ausbildung als auch am Trading.de-Kurs lässt sich über die Webseite des Anbieters abschließen. Der kostenlose Trading.de Kurs bietet bestes Grundlagenwissen als Vorbereitung auf eine mögliche Ausbildung im Anschluss. Doch auch unabhängig von einer weiterführenden Ausbildung erlernen hier Teilnehmer anwendbares Wissen, die zu einem strategischeren Börsenhandel beitragen.