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    United Labels AG: Finanzberichte 2025 verschoben – Was steckt dahinter?

    Die United Labels AG meldet Verzögerungen bei der Veröffentlichung ihrer Finanzberichte für 2025 und nennt personelle Engpässe in der Finanzbuchhaltung als Ursache.

    United Labels AG: Finanzberichte 2025 verschoben – Was steckt dahinter?
    Foto: adobe.stock.com
    • United Labels AG verschiebt die Veröffentlichung der Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2025.
    • Mitteilung datiert 16.04.2026; ISIN DE0005489561, WKN 548956, Ticker ULC.
    • Grund: stark eingeschränkte personelle Ressourcen im Bereich der Finanzbuchhaltung.
    • Neuer spätester Veröffentlichungstermin: spätestens 10.06.2026.
    • Die Gesellschaft wird gemäß §§ 114, 117 WpHG vorab informieren; vollständiger Jahresabschluss und Erläuterungen erscheinen im Geschäftsbericht auf https://www.unitedlabels.com/investor-relations/finanzberichte.
    • Kontakt/Investor Relations: United Labels AG, Gildenstr. 6, 48157 Münster, Tel. +49 251-3221-0; IR-Beratung Meister Consulting (Tobias Meister, meister@meisterconsult.com, +49 170 2939080).

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q1), bei United Labels ist am 01.05.2026.

    Der Kurs von United Labels lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,1150EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +4,69 % im Plus.


    United Labels

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    ISIN:DE0005489561WKN:548956
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