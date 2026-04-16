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    PHANTASTICUS PICTURES KÜNDIGT DIE INTERNATIONALE VERÖFFENTLICHUNG VON VANTARA AN

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    SANCTUARY STORIES, DIE IN DIESEM FRÜHJAHR ERSTMALS AUF INTERNATIONALEN DISCOVERY-PLATTFORMEN ZU SEHEN SIND

    PHANTASTICUS PICTURES KÜNDIGT DIE INTERNATIONALE VERÖFFENTLICHUNG VON VANTARA AN - SANCTUARY STORIES, DIE IN DIESEM FRÜHJAHR ERSTMALS AUF INTERNATIONALEN DISCOVERY-PLATTFORMEN ZU SEHEN SIND
    Foto: ingusk - stock.adobe.com

    Die kraftvolle neue Wildtierserie wird vom Wildtierexperten und Biologen Forrest Galante moderiert.

    STAMFORD, Conn., 16. April 2026 /PRNewswire/ -- Phantasticus Pictures gab heute die weltweite Einführung von Vantara bekannt: Sanctuary Stories -ist eine bahnbrechende neue Doku-Serie über Wildtiere, die ab dem 19. April auf den internationalen Plattformen von Discovery zu sehen sein wird. Die sechsteilige Serie startet zunächst in Großbritannien und Irland und wird dann in mehr als einem Dutzend Ländern in Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, im Nahen Osten und in Afrika zu sehen sein.

    Forrest Galante’s Vantara: Sanctuary Stories takes global audiences to India for a rare, unprecedented look at Vantara – one of the world’s largest wildlife sanctuaries.

    Unter der Leitung des renommierten Wildtierbiologen und Abenteurers Forrest Galante bietet die Serie Zuschauern aus aller Welt einen noch nie dagewesenen und seltenen Zugang zu Vantara - der größten Rettungs- und Rehabilitationseinrichtung für Wildtiere auf der Erde.

    Internationale Veröffentlichungstermine

    DNE Discovery UK & Irland

    19. April

    Tierplanet Taiwan

    19. April

    DNE Naher Osten Afrika

    22. April

    Entdeckung Polen

    3. Mai

    Entdeckung Mitteleuropas

    4. Mai

    Animal Planet NZ (Neuseeland)

    6. Mai

    Animal Planet SE Asien

    6. Mai

    Animal Planet Australien

    Mai 13

    DNE Discovery Finnland, Norwegen, Schweden, Dänemark

    Mai 13

    Entdeckung Afrika

    Mai 16

    Tierplanet Japan

    Mai 16

    Entdeckung Spanien und Portugal

    5. Juni

    Vantara befindet sich in Gujarat, Indien und ist ein für die Öffentlichkeit geschlossenes Schutzgebiet, das in erster Linie für das Wohlergehen der dort lebenden Tiere gedacht ist. Jetzt bietet Galante den Zuschauern einen noch nie dagewesenen Blick hinter seine Mauern - in eine Welt, die nur wenige jemals betreten durften.

    Der indische Geschäftsmann Anant Ambani ist der Visionär hinter Vantara, der sich zum Ziel gesetzt hat, die Rettung und das Wohlergehen von Tieren in der modernen Welt neu zu definieren. Die Anlage erstreckt sich über 3.500 Hektar und beherbergt über 1 Million Tiere. Was mit der Aufgabe begann, misshandelte und vertriebene Tiere zu versorgen, hat sich zu einem der ehrgeizigsten Naturschutzprojekte entwickelt, das je gebaut wurde - ein Schutzgebiet, das auf Wissenschaft, Mitgefühl und Innovation beruht.

    Eine neue Ära des Erzählens von Wildtiergeschichten

    Produziert nach den höchsten filmischen Standards von Phantasticus Pictures, Vantara: Sanctuary Stories wurde im November letzten Jahres erstmals auf Animal Planet in den Vereinigten Staaten ausgestrahlt und erntete großen Beifall, der durch eine IMDb-Bewertung von 8,5/10 unterstützt wurde.

    Über Forrest Galante

    Forrest Galante ist ein weltweit gefeierter Wildtierbiologe, Naturschützer und Fernsehmoderator, der für seine unerschrockene Herangehensweise an die Erforschung und das Eintreten für Tiere bekannt ist. Er wuchs in Simbabwe auf und erlangte internationale Anerkennung durch die Discovery-Sendung Ausgestorben oder lebendig.

    Abonnieren Sie seinen YouTube-Kanal.

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2956452/Phantasticus_Pictures_VSanctuary_Stories.jpg

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/phantasticus-pictures-kundigt-die-internationale-veroffentlichung-von-vantara-an-sanctuary-stories-die-in-diesem-fruhjahr-erstmals-auf-internationalen-discovery-plattformen-zu-sehen-sind-302744075.html



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