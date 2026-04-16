Barclays belässt Fuchs SE auf 'Overweight' - Ziel 52 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur FUCHS Pref Aktie

Die FUCHS Pref Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,70 % und einem Kurs von 38,38 auf Tradegate (16. April 2026, 15:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der FUCHS Pref Aktie um -0,96 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,92 %.

Die Marktkapitalisierung von FUCHS Pref bezifferte sich zuletzt auf 2,50 Mrd..

FUCHS Pref zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2100 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 50,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 44,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 55,00EUR was eine Bandbreite von +15,18 %/+43,98 % bedeutet.