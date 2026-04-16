ANALYSE-FLASH
Barclays belässt Fuchs SE auf 'Overweight' - Ziel 52 Euro
- Barclays belässt Fuchs SE bei Kursziel 52 Euro
- FUCHS100 Ziele gelten als ziemlich konservativ für 2031
- Analyst Anil Shenoy wies auf unterschätzte Ziele hin
LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fuchs SE mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Overweight" belassen. Die Ziele im Rahmen von "FUCHS100" vom Kapitalmarkttag des Schmierstoffherstellers seien ziemlich konservativ und lägen für 2031 unter den Erwartungen, schrieb Anil Shenoy am Donnerstag./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 05:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 05:48 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur FUCHS Pref Aktie
Die FUCHS Pref Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,70 % und einem Kurs von 38,38 auf Tradegate (16. April 2026, 15:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der FUCHS Pref Aktie um -0,96 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,92 %.
Die Marktkapitalisierung von FUCHS Pref bezifferte sich zuletzt auf 2,50 Mrd..
FUCHS Pref zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2100 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 50,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 44,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 55,00EUR was eine Bandbreite von +15,18 %/+43,98 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 52 Euro
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