BARCLAYS stuft EASYJET auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Easyjet nach der Gewinnwarnung mit einem Kursziel von 550 Pence auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Lobbenberg erinnerte am Donnerstag daran, dass er erst am Montag seine Schätzungen für Europas Airlines durch die Bank gekappt hatte wegen des Nahost-Kriegs. Seine Erwartungen an das zweite Halbjahr erschienen nun angemessen zu sein./rob/ag/laVeröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 07:11 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 07:11 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,24 % und einem Kurs von 4,341EUR auf Tradegate (16. April 2026, 15:41 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Andrew Lobbenberg

Analysiertes Unternehmen: EASYJET

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 5,5

Kursziel alt: 5,5

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 5,50 £ , was eine Steigerung von +45,75% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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