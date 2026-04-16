BARCLAYS stuft EASYJET auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Easyjet nach der Gewinnwarnung mit einem Kursziel von 550 Pence auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Lobbenberg erinnerte am Donnerstag daran, dass er erst am Montag seine Schätzungen für Europas Airlines durch die Bank gekappt hatte wegen des Nahost-Kriegs. Seine Erwartungen an das zweite Halbjahr erschienen nun angemessen zu sein./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 07:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 07:11 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 07:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 07:11 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,24 % und einem Kurs von 4,341EUR auf Tradegate (16. April 2026, 15:41 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Andrew Lobbenberg
Analysiertes Unternehmen: EASYJET
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 5,5
Kursziel alt: 5,5
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Andrew Lobbenberg
Analysiertes Unternehmen: EASYJET
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 5,5
Kursziel alt: 5,5
Währung: GBP
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