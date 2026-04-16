Wertpapierkredit: Funktionsweise, Verwendungszweck, Chancen und Risiken

Was ist ein Wertpapierkredit?

Ein Wertpapierkredit, auch: Lombardkredit, wird von der depotführenden Bank vergeben und beleiht das eigene Depot. Die darin enthaltenen Wertpapiere dienen somit als Sicherheit. Wie hoch der Wertpapierkredit ausfällt (Kreditrahmen), hängt insofern vom aktuellen Depotwert ab. Auch die Schwankungsintensität der Wertpapiere spielt eine Rolle – je volatiler ein Wertpapier ist, desto geringer ist sein Beleihungswert.

Kurz zusammengefasst: Ein Wertpapierkredit nimmt die im Depot verwahrten Aktien, ETFs, Anleihen oder Fonds als Sicherheit. Der Kreditrahmen bemisst sich nach dem Wert der vorhandenen Wertpapiere.

Für was darf ein Wertpapierkredit verwendet werden?

Der Wertpapierkredit ist eine unkomplizierte Möglichkeit, schnell Liquidität für weitere Trades zu bekommen. Als Anleger kann man somit seinen finanziellen Spielraum erweitern, fall sich kurzfristig spannende Tradingchancen ergeben. Der Vorteil: Hierfür müssen keine bestehenden Positionen aus dem Depot verkauft werden, sondern das Darlehen kann direkt für Neuinvestitionen genutzt werden. Daneben kann der Wertpapierkredit aber auch für andere Anschaffungen bzw. den Konsum genutzt werden.

Welche Risiken gibt es beim Wertpapierkredit?

Auch wenn der Wertpapierkredit schnell beantragt ist, sollte man die damit verbundenen Risiken nicht unterschätzen. Gibt es nämlich einen Kurssturz und sinkt der Wert des Depots, kann der Depotwert unter den Beleihungswert sinken. Die depotführende Bank kann dann eine Nachschusspflicht verlangen oder aber Wertpapiere aus dem Depot verkaufen. Bedenken sollte man auch die Zinsen, die für den Wertpapierkredit zu bezahlen sind. Auch wenn diese zum Beispiel über SMARTBROKER+ attraktiv sind, muss man diese zurückzahlen – auch dann, wenn die Kurse sinken.

Weitere Informationen zum Wertpapierkredit

Kunden von SMARTBROKER+ können den Wertpapierkredit der Baader Bank (Kreditgeber) in wenigen Klicks beantragen. In der App wird der jeweils aktuelle Zinssatz angezeigt. Gut zu wissen: Zinsen bezahlt man nur, solange man den Wertpapierkredit auch nutzt und auch nur für die Höhe des tatsächlich in Anspruch genommenen Betrags. Der Kreditbetrag kann also ganz oder nur zum Teil ausgeschöpft werden. Eine Tilgung ist jederzeit möglich.

Fazit: Ein Wertpapierkredit kann schnell zusätzliches Investitionskapital bereitstellen – allerdings sollte man verantwortungsvoll mit der Beleihung seines Depots umgehen und sich der Risiken bewusst sein.

Video mit weiteren Informationen:

Wertpapierkredit von SMARTBROKER+ und der Baader Bank

Weitere Details und Konditionen:

Produktseite Wertpapierkredit mit Rechenbeispiel

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