Rekordverdächtiger Anstieg
Microsoft: So schnell kann die Stimmung drehen – geht es jetzt erst richtig los?
Ein seltener Kurssprung, ein strategischer KI-Schachzug und neue Fantasie im Cloud-Geschäft: Die Aktie von Microsoft sendet plötzlich wieder starke Signale. Doch ist das erst der Anfang oder nur eine technische Erholung?
- Seltener Dreitagesanstieg bei Microsoftaktie stark
- Microsoft sichert Rechenkapazität für KI und Azure
- Quartalszahlen am 29. April klären Nachhaltigkeit
- Report: Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Die Aktie von Microsoft hat in den vergangenen Tagen eindrucksvoll gezeigt, wie schnell sich die Marktstimmung drehen kann. Innerhalb von nur drei Handelstagen legte das Papier um rund zehn Prozent zu und verzeichnet damit eine der stärksten kurzfristigen Bewegungen seit Jahren. Für Marktbeobachter ist das ein Signal mit Seltenheitswert. Denn derart dynamische Dreitagesanstiege waren seit dem Platzen der Dotcom-Blase nur äußerst selten zu beobachten.
Getrieben wurde die Bewegung von einer breiten Rallye im Technologiesektor, doch Microsoft stach dabei besonders hervor. Der Kurs arbeitete sich wieder über wichtige kurzfristige Durchschnittslinien nach oben, bleibt allerdings noch unter den langfristig relevanten Marken wie dem 100- und 200-Tage-Durchschnitt. Genau diese Konstellation macht die aktuelle Situation so spannend: kurzfristige Stärke trifft auf einen übergeordnet noch angeschlagenen Trend.
Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge
Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 12 Uhr @wallstreetonlineTV
Übrigens: Zum Musterdepot der Börsenlounge geht es hier lang!