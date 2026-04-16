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    Aktien New York

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    Weiter in Rekordhöhen

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Börsen behaupten Handelsstartgewinne trotz Vortag
    • Dow Jones steigt um 0,26 Prozent auf 48.592 Punkte
    • Investoren setzen auf Friedensabkommen im Nahen Osten
    Aktien New York - Weiter in Rekordhöhen
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem starken Vortag mit Rekorden für den S&P 500 und den Nasdaq 100 haben die US-Börsen am Donnerstag die Gewinne zum Handelsstart behauptet. Der Dow Jones Industrial legte wenige Minuten nach Ertönen der Startglocke um 0,26 Prozent auf 48.592 Punkte zu.

    Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 0,11 Prozent auf 26.233 Zähler und der marktbreite S&P 500 stieg um 0,14 Prozent auf 7.033 Punkte - beide Indizes sind damit weiter in Rekordhöhen unterwegs. Investoren gäben die Hoffnung auf ein länger anhaltendes Friedensabkommen im Nahen Osten nicht auf, hieß es aus dem Handel. Eine Lösung im Iran-Krieg würde immer deutlicher eingepreist./ajx/he





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