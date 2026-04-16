Börsen Start Update
Börsenstart USA - 16.04. - US Tech 100 schwach -0,16 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der Dow Jones steht aktuell (15:59:46) bei 48.455,47 PKT und fällt um -0,02 %.
Top-Werte: Verizon Communications +2,07 %, Chevron Corporation +2,01 %, IBM +1,36 %, Nike (B) +1,24 %, Salesforce +1,21 %
Flop-Werte: Boeing -1,71 %, Apple -1,30 %, Amazon -0,92 %, Caterpillar -0,84 %, Johnson & Johnson -0,52 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 26.155,51 PKT und fällt um -0,16 %.
Top-Werte: Atlassian Registered (A) +3,83 %, Old Dominion Freight Line +3,63 %, Verisk Analytics +3,37 %, Thomson Reuters +3,34 %, Zscaler +3,02 %
Flop-Werte: ASML Holding NV NY -3,98 %, Marvell Technology -3,35 %, Tesla -2,46 %, Intuitive Surgical -1,97 %, Insmed -1,74 %
Der S&P 500 bewegt sich bei 7.016,94 PKT und fällt um -0,10 %.
Top-Werte: Lumentum Holdings +7,47 %, Albemarle +6,82 %, ON Semiconductor +6,52 %, Coherent +5,80 %, Dell Technologies Registered (C) +5,00 %
Flop-Werte: Charles Schwab -4,81 %, Robinhood Markets Registered (A) -4,29 %, Abbott Laboratories -4,11 %, Carvana Registered (A) -2,90 %, Coinbase -2,82 %
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