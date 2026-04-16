Lumentum Holdings Aktie mit kräftigem Kursplus - 16.04.2026

Die Lumentum Holdings Aktie kann am heutigen Handelstag um +7,47 % auf 747,90€ zulegen. Das sind +52,00 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Lumentum Holdings Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,59 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 747,90€, mit einem Plus von +7,47 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Lumentum Holdings ist ein führender Anbieter von optischen und photonischen Produkten, die in Kommunikation, Industrie und Konsumgütern eingesetzt werden. Hauptprodukte sind optische Transceiver und Laserdioden. Wichtige Konkurrenten sind Finisar und II-VI. Das Unternehmen punktet mit innovativer 3D-Sensortechnologie.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Lumentum Holdings einen Gewinn von +136,21 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Lumentum Holdings Aktie damit um -6,88 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +26,38 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Lumentum Holdings +118,81 % gewonnen.

Während Lumentum Holdings heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,10 %.

Lumentum Holdings Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -6,88 % 1 Monat +26,38 % 3 Monate +136,21 % 1 Jahr +1.409,31 %

Informationen zur Lumentum Holdings Aktie

Stand: 16.04.2026, 16:00 Uhr

Es gibt 71 Mio. Lumentum Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 53,55 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

So schlagen sich die Wettbewerber von Lumentum Holdings

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,87 %. Broadcom notiert im Minus, mit -0,04 %.

Lumentum Holdings Aktie jetzt kaufen?

Ob die Lumentum Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lumentum Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.