DAX, Unitika & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag
Foto: Heidelberger Druckmaschinen AG
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
|Rang
|Wertpapier
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|News
|🥇
|Gerresheimer
|🥈
|EchoIQ
|🥉
|Diginex
|Newron Pharmaceuticals
|Wedgemount Resources
|Heidelberger Druckmaschinen
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
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Präsentiert von
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Forum
|News
|🥇
|DAX
|272
|🥈
|Gerresheimer
|133
|🥉
|Almonty Industries
|59
|Atos
|42
|Silber
|41
|Newron Pharmaceuticals
|40
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Forum
|News
|🥇
|Unitika
|+28,44 %
|🥈
|The Italian Sea Group
|+23,49 %
|🥉
|Aehr Test Systems
|+18,85 %
|🟥
|HOCHDORF Holding
|-13,48 %
|🟥
|JinkoSolar
|-16,40 %
|🟥
|QuidelOrtho Corporation
|-27,65 %
Gerresheimer
Wochenperformance: +22,00 %
Wochenperformance: +22,00 %
Platz 1
EchoIQ
Wochenperformance: +34,53 %
Wochenperformance: +34,53 %
Platz 2
Diginex
Wochenperformance: +161,06 %
Wochenperformance: +161,06 %
Platz 3
Newron Pharmaceuticals
Wochenperformance: +15,74 %
Wochenperformance: +15,74 %
Platz 4
Wedgemount Resources
Wochenperformance: +9,73 %
Wochenperformance: +9,73 %
Platz 5
Heidelberger Druckmaschinen
Wochenperformance: +20,41 %
Wochenperformance: +20,41 %
Platz 6
DAX
Wochenperformance: +1,35 %
Wochenperformance: +1,35 %
Platz 7
Gerresheimer
Wochenperformance: +22,00 %
Wochenperformance: +22,00 %
Platz 8
Almonty Industries
Wochenperformance: +19,93 %
Wochenperformance: +19,93 %
Platz 9
Atos
Wochenperformance: +14,08 %
Wochenperformance: +14,08 %
Platz 10
Silber
Wochenperformance: +9,07 %
Wochenperformance: +9,07 %
Platz 11
Newron Pharmaceuticals
Wochenperformance: +15,74 %
Wochenperformance: +15,74 %
Platz 12
Unitika
Wochenperformance: +122,22 %
Wochenperformance: +122,22 %
Platz 13
The Italian Sea Group
Wochenperformance: +48,37 %
Wochenperformance: +48,37 %
Platz 14
Aehr Test Systems
Wochenperformance: +41,50 %
Wochenperformance: +41,50 %
Platz 15
HOCHDORF Holding
Wochenperformance: +28,13 %
Wochenperformance: +28,13 %
Platz 16
JinkoSolar
Wochenperformance: -16,40 %
Wochenperformance: -16,40 %
Platz 17
QuidelOrtho Corporation
Wochenperformance: -11,25 %
Wochenperformance: -11,25 %
Platz 18
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