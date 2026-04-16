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    ROUNDUP/Aktien New York

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    Indizes drehen ins Minus

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Börsen geben ihre Auftaktgewinne leicht ab
    • Anleger vorsichtiger wegen steigender Ölpreise
    • Abbott senkt Prognose Pepsi stärker als erwartet
    ROUNDUP/Aktien New York - Indizes drehen ins Minus
    Foto: Sophie Backes - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Nach ihrem starken Vortag haben die US-Börsen am Donnerstag ihre Auftaktgewinne abgegeben. Der Leitindex Dow Jones Industrial stand zuletzt knapp im Minus bei 48.442 Punkten.

    Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 0,32 Prozent auf 26.120 Zähler und der marktbreite S&P 500 gab um 0,18 Prozent auf 7.011 Punkte nach - beide Indizes hatten tags zuvor Rekorde erreicht und diese am Donnerstag nach dem Start zunächst etwas weiter nach oben geschraubt.

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    Investoren werden also wieder etwas vorsichtiger, auch weil die Ölpreise erneut steigen. Die Hoffnung auf ein länger anhaltendes Friedensabkommen im Nahen Osten geben sie aber nicht auf.

    In der Berichtssaison enttäuschte der Pharmakonzern Abbott Laboratories mit einer reduzierten Gewinnprognose für das Gesamtjahr. Der Kurs fiel um 4,2 Prozent.

    Der Getränkehersteller Pepsico verzeichnete im ersten Quartal mehr Gewinn als erwartet. Das verhalf den Aktien zu einem Plus von 2,2 Prozent.

    Der Versicherer Travelers verbuchte zum Jahresauftakt weniger Versicherungsbeiträge als am Markt erwartet. Die im Leitindex Dow enthaltenen Aktien verloren 0,9 Prozent.

    Der Broker Charles Schwab verfehlte mit seinem Umsatz im ersten Quartal die Prognosen am Markt. Die Anteile sanken um 4,2 Prozent./ajx/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PepsiCo Aktie

    Die PepsiCo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,11 % und einem Kurs von 82,50 auf Tradegate (16. April 2026, 16:07 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PepsiCo Aktie um -0,90 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,96 %.

    Die Marktkapitalisierung von PepsiCo bezifferte sich zuletzt auf 184,13 Mrd..

    PepsiCo zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,6920. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5600 %.




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