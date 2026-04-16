DF Deutsche Forfait: Vorläufiges Ergebnis 2025 nach Prognose-Update
Trotz steigender Umsätze und wachsenden Trade-Finance-Volumina verfehlt die DF Deutsche Forfait AG 2025 ihre Ergebnisziele deutlich und rutscht vor Steuern ins Minus.
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- Vorläufiges Konzernergebnis vor Steuern 2025: -0,7 Mio. EUR und damit deutlich unter dem Vorjahreswert von +3,4 Mio. EUR sowie unter der zuletzt am 26.09.2025 angepassten Prognose (stärkerer Rückgang als erwartet)
- Hauptgrund für den Ergebnisrückgang: gestiegene Personalaufwendungen und höhere sonstige betriebliche Aufwendungen im Zusammenhang mit neuen Tochtergesellschaften
- Umsatzerlöse 2025 gestiegen von 10,5 Mio. EUR auf 11,9 Mio. EUR, überwiegend aus dem Segment Trade Finance
- Rohergebnis 2025: 10,2 Mio. EUR (+7,8 % gegenüber Vorjahr von 9,5 Mio. EUR)
- Geschäftsvolumen im Segment Trade Finance gestiegen um 8,5 % auf 226,6 Mio. EUR (Vorjahr: 208,6 Mio. EUR); für 2026 wird jedoch ein niedrigeres Ertragsniveau im Trade-Finance-Segment erwartet aufgrund rückläufiger Volumina im Bereich Marketing-Compliance-Services infolge geopolitischer Risiken im Nahen Osten
- Vollständiger Geschäftsbericht für 2025 wird am 30.04.2026 veröffentlicht (Ad-hoc-Mitteilung DF Deutsche Forfait AG, 16.04.2026)
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Konzern-/Jahresabschluss, bei DF Deutsche Forfait ist am 30.04.2026.
Der Kurs von DF Deutsche Forfait lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,7450EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,57 % im
Minus.
-0,57 %
+3,09 %
-7,79 %
+4,86 %
+21,52 %
-18,08 %
-3,93 %
-30,23 %
-97,92 %
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