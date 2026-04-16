Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 16.04.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 16.04.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Brenntag
Tagesperformance: +4,12 %
Tagesperformance: +4,12 %
Platz 1
Performance 1M: +22,85 %
Performance 1M: +22,85 %
Scout24
Tagesperformance: +3,47 %
Tagesperformance: +3,47 %
Platz 2
Performance 1M: -6,12 %
Performance 1M: -6,12 %
Siemens Energy
Tagesperformance: -3,15 %
Tagesperformance: -3,15 %
Platz 3
Performance 1M: +18,63 %
Performance 1M: +18,63 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy
Im wallstreetONLINE-Forum dominiert ein bullishes Sentiment zu Siemens Energy. Ziel 180–190 € gilt als realistisch (Ende April); charttechnisch wird der Test des ATH um 169,20 € erwartet. Viele berichten von Long-Positionen und Tenbagger-Ideen. Fundamentales Potenzial: starke Auftragsbücher, Gamesa-Expansion; DAX-Aufschwung wird als Treiber gesehen. Risiken: geopolitische Abhängigkeiten (Hormus). 14-Tage-Veränderung ist nicht angegeben.
SAP
Tagesperformance: +2,60 %
Tagesperformance: +2,60 %
Platz 4
Performance 1M: -11,15 %
Performance 1M: -11,15 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP
Gemischtes SAP-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum: Jefferies-Kaufempfehlung und US-Tech-Stärke stützen die Aktie, doch charttechnische Signale, steigende Short-Positionen/Put-Käufe und Abwärtsdruck deuten auf weitere Verluste hin. Gegenbewegungen werden diskutiert, ein klarer Boden fehlt. Die 14-Tage-Performance wird nicht explizit genannt. Quelle: wallstreetONLINE.
Zalando
Tagesperformance: +2,34 %
Tagesperformance: +2,34 %
Platz 5
Performance 1M: -3,86 %
Performance 1M: -3,86 %
Merck
Tagesperformance: -2,26 %
Tagesperformance: -2,26 %
Platz 6
Performance 1M: +9,47 %
Performance 1M: +9,47 %
MTU Aero Engines
Tagesperformance: -2,15 %
Tagesperformance: -2,15 %
Platz 7
Performance 1M: +0,52 %
Performance 1M: +0,52 %
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 41,04%
|PUT: 58,96%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -17,91 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
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