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    Clearvise: Rückenwind durch verbessertes Umfeld

    Nach dem Führungswechsel zu Jahresbeginn und der bereits zuvor umgesetzten Verschlankung der Strukturen richtet sich die clearvise AG konsequent auf ihr neues Profil aus. Im Zentrum steht nun ein Geschäftsmodell, das auf stabile Cashflows aus bestehenden Wind- und Solarparks setzt und diese möglichst effizient an die Aktionäre weitergibt – typisch für eine auf Ausschüttungen fokussierte YieldCo.

    Für das zurückliegende Geschäftsjahr steht weiterhin eine Dividende von 0,05 Euro je Aktie im Raum. Perspektivisch ist deutlich mehr denkbar: Bei günstiger Entwicklung des Marktumfelds könnten bis zum Ende des Jahrzehnts rund 0,10 Euro erreicht werden, langfristig erscheint sogar ein weiterer Anstieg in Richtung 0,15 Euro möglich. Konkrete Details zur nächsten Ausschüttung werden mit der anstehenden Veröffentlichung des Geschäftsberichts erwartet.

    Operativ blicken Analysten vorsichtig optimistisch nach vorn. Für 2025 wird derzeit mit Erlösen von gut 43 Mio. Euro sowie einem EBITDA von rund 27 Mio. Euro gerechnet. Im Folgejahr könnten die Werte, auch dank des erweiterten Anlagenbestands, auf etwa 49 Mio. Euro beim Umsatz und knapp 35 Mio. Euro beim operativen Ergebnis klettern.

    Unterstützt wird diese Einschätzung durch eine zuletzt wieder freundlichere Marktlage. So konnte clearvise für mehrere Projekte neue Stromabnahmeverträge mit Laufzeiten zwischen neun und zwölf Monaten abschließen. Diese sogenannten PPAs sichern zusätzliche Einnahmen und sollen im entsprechenden Zeitraum einen Mehrbeitrag von rund 0,7 Mio. Euro liefern.

    Vor diesem Hintergrund mehren sich die Anzeichen, dass sich das Umfeld für die Gesellschaft nach den Belastungen durch gesunkene Strompreise wieder aufhellt. Sollte sich dieser Trend bestätigen und die prognostizierten Ergebnissteigerungen eintreten, könnte dies auch der Aktie nach einer längeren Schwächephase neue Impulse verleihen.

    (aktien-globlal.de, erstellt 16.04.26, 16:15 Uhr, veröffentlicht 16.04.26, 16:25 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/).

    Die clearvise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,81 % und einem Kurs von 1,245EUR auf Tradegate (16. April 2026, 15:37 Uhr) gehandelt.



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