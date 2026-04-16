Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 16.04.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nemetschek

Im wallstreetONLINE-Forum zu Nemetschek zeigt sich ein gemischtes Sentiment: Mut zum Heavy-Construction-Systems-Deal, aber hohe Bewertung/Schulden und Abspaltungsfantasien werden skeptisch gesehen. UBS-Sell-Rating wird teils als unbegründet gesehen, andere erwarten langfristige Chancen. Dividende 1%; Kursreaktion in den letzten 14 Tagen unklar; insgesamt vorsichtige bis optimistische Stimmung.