Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 16.04.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 16.04.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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TeamViewer
Tagesperformance: +5,02 %
Tagesperformance: +5,02 %
Platz 1
Performance 1M: -0,97 %
Performance 1M: -0,97 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich aktuelles Anleger-Sentiment zu TeamViewer gemischt: Bechtle-Partnerschaft und KI-/DEX-Entwicklungen werden teils als positiver Impuls gesehen (fundamental/technisch). Gleichzeitig dominiert Short-Interest; das dünne Orderbuch birgt volatile Kursbewegungen, Sprünge bis ca. ±5% möglich. Langfristig bleibt die Bewertung unklar. Die 14-Tage-Kursentwicklung wird ohne konkreten Prozentwert angegeben.
Nemetschek
Tagesperformance: +4,95 %
Tagesperformance: +4,95 %
Platz 2
Performance 1M: -14,32 %
Performance 1M: -14,32 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nemetschek
Im wallstreetONLINE-Forum zu Nemetschek zeigt sich ein gemischtes Sentiment: Mut zum Heavy-Construction-Systems-Deal, aber hohe Bewertung/Schulden und Abspaltungsfantasien werden skeptisch gesehen. UBS-Sell-Rating wird teils als unbegründet gesehen, andere erwarten langfristige Chancen. Dividende 1%; Kursreaktion in den letzten 14 Tagen unklar; insgesamt vorsichtige bis optimistische Stimmung.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Nemetschek eingestellt.
IONOS Group
Tagesperformance: +4,45 %
Tagesperformance: +4,45 %
Platz 3
Performance 1M: +17,50 %
Performance 1M: +17,50 %
SMA Solar Technology
Tagesperformance: -3,88 %
Tagesperformance: -3,88 %
Platz 4
Performance 1M: +56,24 %
Performance 1M: +56,24 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SMA Solar Technology
WallstreetONLINE-Forum: SMA Solar Technology wird gemischt bewertet. Aufwärtsimpulse durch Energiekrise, PV-Nachfrage und Short-Covering; Kursziel ca. 60 €. Gegenseite warnen vor Überbewertung (5× Substanzwert) und Verlusten im HBS-Bereich. Externe Risiken: China-Exportstopp moderner Solartechnik, Iran/USA-Deal. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage wird in den Beiträgen nicht konkret beziffert.
Nagarro
Tagesperformance: +2,97 %
Tagesperformance: +2,97 %
Platz 5
Performance 1M: -6,08 %
Performance 1M: -6,08 %
SAP
Tagesperformance: +2,71 %
Tagesperformance: +2,71 %
Platz 6
Performance 1M: -11,15 %
Performance 1M: -11,15 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP
Gemischtes SAP-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum: Jefferies-Kaufempfehlung und US-Tech-Stärke stützen die Aktie, doch charttechnische Signale, steigende Short-Positionen/Put-Käufe und Abwärtsdruck deuten auf weitere Verluste hin. Gegenbewegungen werden diskutiert, ein klarer Boden fehlt. Die 14-Tage-Performance wird nicht explizit genannt. Quelle: wallstreetONLINE.
Kontron
Tagesperformance: +2,68 %
Tagesperformance: +2,68 %
Platz 7
Performance 1M: -6,32 %
Performance 1M: -6,32 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Kontron
Im wallstreetONLINE-Forum dominiert ein bullisches Sentiment zu Kontron. Fundamentale Impulse: Cybersecurity-Vertrag (~€20 Mio.) und wiederkehrende Umsätze; technischer Aufwärtstrend, Bruch der 20-Tage-Linie, Annäherung an 21€. Leerverkäufe sinken; Herbst-Risiken werden gesehen, Langfrist bleibt positiv. 14-Tage-Kursentwicklung wird in den Beiträgen nicht exakt quantifiziert.
Sartorius Vz.
Tagesperformance: -2,16 %
Tagesperformance: -2,16 %
Platz 8
Performance 1M: +10,19 %
Performance 1M: +10,19 %
Eckert & Ziegler
Tagesperformance: -2,15 %
Tagesperformance: -2,15 %
Platz 9
Performance 1M: +6,45 %
Performance 1M: +6,45 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Eckert & Ziegler
wallstreetONLINE-Forum bewertet EZAG als relevanten Marktteilnehmer im Nuklearmedizin-Segment; Telix-Partnerschaft könnte positive Auswirkungen haben. Für 2026 wird angestrebt, das Margenniveau von 2021 zu erreichen/zu erhöhen, Topline soll wachsen. Übernahme-Szenarien werden diskutiert, Zeitrahmen unklar. Marktprognose: Radioisotope-Wachstum ca. 10,7% p.a. bis 2030; EZAG könnte davon profitieren. Kursentwicklung der letzten 14 Tage nicht spezifiziert. Quelle: wallstreetONLINE-Forum.
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