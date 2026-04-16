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    Deutschland will Minenjagdboote für Hormus-Mission anbieten

    Für Sie zusammengefasst
    • Merz will in Paris nach Kampfende Angebot machen
    • Bundeswehr stellt Minenjagdboote bei Erfüllung
    • Begleitschiff und Aufklärer unter Bedingungen
    Kreise - Deutschland will Minenjagdboote für Hormus-Mission anbieten
    Foto: Jan Woitas - dpa

    BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will bei den Beratungen über eine Militärmission zur Sicherung der Straße von Hormus nach einem Ende der Kampfhandlungen am Freitag in Paris ein konkretes Angebot für eine deutsche Beteiligung machen. So soll die Bundeswehr Minenjagdboote, ein Begleitschiff und Aufklärungsflugzeuge bereitstellen, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Regierungskreisen erfuhr./mfi/DP/stw


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