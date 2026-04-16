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Deutschland will Minenjagdboote für Hormus-Mission anbieten
- Merz will in Paris nach Kampfende Angebot machen
- Bundeswehr stellt Minenjagdboote bei Erfüllung
- Begleitschiff und Aufklärer unter Bedingungen
BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will bei den Beratungen über eine Militärmission zur Sicherung der Straße von Hormus nach einem Ende der Kampfhandlungen am Freitag in Paris ein konkretes Angebot für eine deutsche Beteiligung machen. So soll die Bundeswehr Minenjagdboote, ein Begleitschiff und Aufklärungsflugzeuge bereitstellen, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Regierungskreisen erfuhr./mfi/DP/stw
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Frieden? Klar, deswegen donnern auch den ganzen Tag Militärflugzeuge über mein Haus. US Bomber, US Transportflugzeuge, Hubschrauber usw, so viel wie noch nie. Die ganzen großen Teile wie B52 und B1B, Tarnkappenbomber und und und , die braucht man sicher für den Frieden. Voll die Lachnummer.
Für alle "verprügelten" Ölbullen der letzten Tage eine interessante Nachricht.