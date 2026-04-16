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    US-Anleihen wenig verändert

    Für Sie zusammengefasst
    • Kurse US-Staatsanleihen weiterhin kaum verändert
    • Zehnjährige Rendite 4,28 Prozent T-Note 111,33
    • Iran-Konflikt und höhere Ölpreise treiben Renditen
    US-Anleihen wenig verändert
    Foto: Pierre Blaché - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Donnerstag wenig verändert. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) fiel um 0,03 Prozent auf 111,33 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen lag bei 4,28 Prozent.

    Unerwartet schwache US-Konjunkturdaten konnten den Kursen keinen Auftrieb verleihen. In den USA ist die Industrieproduktion im März überraschend gesunken. Darüber hinaus hat die Kapazitätsauslastung in den Industriebetrieben nachgelassen.

    Generell bleibt die weitere Entwicklung im Iran-Krieg ein bestimmendes Thema an den Finanzmärkten. Der Waffenstillstand gilt als brüchig. Zudem wurden Spekulationen über weitere schnelle Verhandlungen für ein Kriegsende zwischen den USA und dem Iran bislang nicht bestätigt. Zuletzt ging es auch mit den Ölpreisen wieder nach oben.

    In den vergangenen Wochen hatte hohe Ölpreise die Inflationssorgen an den Märkten angetrieben und die Renditen von US-Anleihen zeitweise deutlich steigen lassen. Nach einem Hoch von 4,43 Prozent in der zehnjährigen Laufzeit im März sind die Renditen zuletzt aber wieder ein Stück weit zurückgekommen./jkr/he






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    US-Anleihen wenig verändert Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Donnerstag wenig verändert. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) fiel um 0,03 Prozent auf 111,33 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen lag bei 4,28 Prozent. …
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