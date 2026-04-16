Pepsico verdient mehr als erwartet

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Coca-Cola Aktie

Die Coca-Cola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,49 % und einem Kurs von 64,12 auf Tradegate (16. April 2026, 16:48 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Coca-Cola Aktie um -3,48 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,19 %.

Die Marktkapitalisierung von Coca-Cola bezifferte sich zuletzt auf 275,98 Mrd..

Coca-Cola zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,1200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7200 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 85,88USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 83,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 90,00USD was eine Bandbreite von +29,59 %/+40,52 % bedeutet.