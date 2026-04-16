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    Travelers verdient ein Jahr nach Waldbränden wieder mehr

    Für Sie zusammengefasst
    • Travelers erzielte im ersten Quartal 1,7 Mrd Gewinn
    • Kombinierte Schaden-Kosten-Quote sank auf 88,6 Prozent
    • Quartalsdividende steigt um 14 Prozent auf 1,25 Dollar
    ROUNDUP - Travelers verdient ein Jahr nach Waldbränden wieder mehr
    Foto: JHVEPhoto - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Schadenversicherer Travelers hat ein Jahr nach den verheerenden Waldbränden in Los Angeles im ersten Quartal wieder einen Milliardengewinn erwirtschaftet. Unter dem Strich stand ein Überschuss von gut 1,7 Milliarden US-Dollar - gut viermal so viel wie ein Jahr zuvor und mehr als von Analysten im Schnitt erwartet. Vorstandschef Alan Schnitzer sprach bei der Zahlenvorlage am Donnerstag von einem hervorragenden Start ins Jahr 2026. Die Quartalsdividende soll um 14 Prozent auf 1,25 Dollar je Aktie steigen. Die Travelers-Aktie verlor im frühen US-Handel knapp ein Prozent.

    Im ersten Quartal 2025 hatte die schwerste Waldbrandkatastrophe in der Geschichte der Versicherungswirtschaft die Naturkatastrophenschäden bei Travelers auf fast 2,3 Milliarden Dollar anschwellen lassen. Der Quartalsgewinn brach in der Folge auf 395 Millionen Dollar ein. Diesmal musste der Konzern nur 761 Millionen Dollar für die Folgen schwerer Naturereignisse aufwenden. Die Summe entfiel den Angaben zufolge vor allem auf schwere Wind- und Hagelstürme in mehreren US-Bundesstaaten.

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    Zwar gingen die Nettoprämieneinnahmen des Konzerns um zwei Prozent auf 10,3 Milliarden Dollar zurück. Sie reichten dank der geringeren Schäden jedoch wieder aus, um die Aufwendungen für Schäden, Verwaltung und Vertrieb zu decken: Die kombinierte Schaden-Kosten-Quote lag mit 88,6 Prozent klar unter der kritischen 100-Prozent-Marke. Ein Jahr zuvor war sie mit 102,5 Prozent im roten Bereich gelandet./stw/mne/stk/he

    Travelers Companies

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    ISIN:US89417E1091WKN:A0MLX4
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Travelers Companies Aktie

    Die Travelers Companies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,25 % und einem Kurs von 248 auf Tradegate (16. April 2026, 13:06 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Travelers Companies Aktie um -5,06 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,79 %.

    Die Marktkapitalisierung von Travelers Companies bezifferte sich zuletzt auf 52,74 Mrd..

    Travelers Companies zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4400 %.






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