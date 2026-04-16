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    ON Semiconductor Aktie weiter im Aufwärtstrend - +9,65 % - 16.04.2026

    Am 16.04.2026 ist die ON Semiconductor Aktie, bisher, um +9,65 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der ON Semiconductor Aktie.

    Besonders beachtet! - ON Semiconductor Aktie weiter im Aufwärtstrend - +9,65 % - 16.04.2026
    Foto: JHVEPhoto - stock.adobe.com

    ON Semiconductor (onsemi) entwickelt Leistungshalbleiter und Sensoren für Automotive, Industrie und Energieeffizienz. Kernprodukte: Power-Management, SiC-/GaN-Leistungschips, Bildsensoren. Starke Position in E-Mobilität und ADAS. Wichtige Konkurrenten: Infineon, STMicro, Texas Instruments, NXP. USP: Fokus auf SiC-Technologie, Energieeffizienz und Automotive-Design-ins.

    ON Semiconductor Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 16.04.2026

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die ON Semiconductor Aktie. Mit einer Performance von +9,65 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,07 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der ON Semiconductor Aktie. Nach einem Plus von +0,07 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 67,16. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

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    Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die ON Semiconductor Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +27,37 %.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +14,99 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +29,12 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in ON Semiconductor eine positive Entwicklung von +47,13 % erlebt.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,01 % geändert.

    ON Semiconductor Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +14,99 %
    1 Monat +29,12 %
    3 Monate +27,37 %
    1 Jahr +111,39 %
    Stand: 16.04.2026, 17:00 Uhr

    Informationen zur ON Semiconductor Aktie

    Es gibt 393 Mio. ON Semiconductor Aktien. Damit ist das Unternehmen 26,03 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart USA - 16.04. - US Tech 100 schwach -0,16 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Analog Devices, Infineon Technologies und Co.

    Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,12 %. Infineon Technologies notiert im Plus, mit +2,24 %. STMicroelectronics notiert im Plus, mit +0,55 %. Texas Instruments legt um +2,29 % zu NXP Semiconductors notiert im Plus, mit +1,38 %.

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    Ob die ON Semiconductor Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ON Semiconductor Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ON Semiconductor

    +9,16 %
    +14,57 %
    +29,22 %
    +27,55 %
    +120,25 %
    -13,94 %
    +74,97 %
    +620,34 %
    +252,63 %
    ISIN:US6821891057WKN:930124
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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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