ON Semiconductor Aktie weiter im Aufwärtstrend - +9,65 % - 16.04.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die ON Semiconductor Aktie. Mit einer Performance von +9,65 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,07 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der ON Semiconductor Aktie. Nach einem Plus von +0,07 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 67,16€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

ON Semiconductor (onsemi) entwickelt Leistungshalbleiter und Sensoren für Automotive, Industrie und Energieeffizienz. Kernprodukte: Power-Management, SiC-/GaN-Leistungschips, Bildsensoren. Starke Position in E-Mobilität und ADAS. Wichtige Konkurrenten: Infineon, STMicro, Texas Instruments, NXP. USP: Fokus auf SiC-Technologie, Energieeffizienz und Automotive-Design-ins.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die ON Semiconductor Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +27,37 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +14,99 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +29,12 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in ON Semiconductor eine positive Entwicklung von +47,13 % erlebt.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,01 % geändert.

ON Semiconductor Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +14,99 % 1 Monat +29,12 % 3 Monate +27,37 % 1 Jahr +111,39 %

Informationen zur ON Semiconductor Aktie

Stand: 16.04.2026, 17:00 Uhr

Es gibt 393 Mio. ON Semiconductor Aktien. Damit ist das Unternehmen 26,03 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Analog Devices, Infineon Technologies und Co.

Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,12 %. Infineon Technologies notiert im Plus, mit +2,24 %. STMicroelectronics notiert im Plus, mit +0,55 %. Texas Instruments legt um +2,29 % zu NXP Semiconductors notiert im Plus, mit +1,38 %.

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Ob die ON Semiconductor Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ON Semiconductor Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.