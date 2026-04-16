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    dpa-AFX Überblick

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    KONJUNKTUR vom 16.04.2026 - 17.00 Uhr

    Für Sie zusammengefasst
    • Pakistan bestätigt offene Kanäle Iran und USA
    • US-Industrieproduktion im März überraschend gesunken
    • Eurozone Teuerung im März steigt auf 2,6 Prozent
    dpa-AFX Überblick - KONJUNKTUR vom 16.04.2026 - 17.00 Uhr
    Foto: Siarhei - 356130783

    ROUNDUP 2: Neue Verhandlungsrunde Iran-USA? Entscheidung steht noch aus

    ISLAMABAD - Vermittler Pakistan bestätigt Spekulationen über schnelle weitere Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA bislang nicht. Das Land habe "offene Gesprächskanäle mit den betroffenen Parteien aufrechterhalten", sagte ein Außenamtssprecher in Islamabad.

    USA: Industrieproduktion sinkt überraschend

    WASHINGTON - In den USA ist die Industrieproduktion im März überraschend gesunken. Im Monatsvergleich ging sie um 0,5 Prozent zurück, teilte die US-Notenbank Fed am Donnerstag in Washington mit. Volkswirte hatten hingegen ein Plus von 0,1 Prozent erwartet.

    USA: Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sinkt stärker als erwartet

    WASHINGTON - In den Vereinigten Staaten haben überraschend wenig Menschen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gestellt. Die Hilfsanträge gingen in der vergangenen Woche um 11.000 auf 207.000 zurück, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten einen Rückgang erwartet, waren aber im Schnitt von 213.000 Anträgen ausgegangen. Der Wert für die Vorwoche wurde um 1.000 auf 218.000 nach unten revidiert.

    Eurozone: Iran-Krieg treibt Inflation deutlich auf 2,6 Prozent

    LUXEMBURG - Der Ölpreisschock infolge des Iran-Kriegs hat die Inflation in der Eurozone deutlich angetrieben. Im Jahresvergleich legten die Verbraucherpreise im März um 2,6 Prozent zu, wie das Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Damit ist die Teuerung im Währungsraum so stark wie seit Juli 2024 nicht mehr. Im Februar hatte die Inflationsrate nur bei 1,9 Prozent gelegen.

    ROUNDUP 2: Chinas Wirtschaft wächst trotz Konflikten stärker

    PEKING - Chinas Konjunktur ist nach einem schwachen vierten Quartal 2025 zu Jahresbeginn trotz neuer globaler Konflikte stärker gewachsen als erwartet. In den ersten drei Monaten legte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) nach vorläufigen Daten um 5,0 Prozent im Vergleich zum selben Vorjahreszeitraum zu, wie die Statistikbehörde in Peking mitteilte.

    Britische Wirtschaft zieht im Februar an - Industrieproduktion steigt deutlich

    LONDON - Dank einer anziehenden Industrieproduktion ist die britische Wirtschaft im Februar deutlich stärker in Schwung gekommen als erwartet. Das Bruttoinlandsprodukt zog im Monatsvergleich um 0,5 Prozent an, wie das Statistikamt ONS am Donnerstag in London mitteilte. Analysten hatten im Schnitt eine minimale Beschleunigung des Wachstums auf 0,1 Prozent erwartet.

    ROUNDUP 2: Industrie erhält Milliardenhilfe für günstigeren Strom

    BRÜSSEL - Für die deutsche Industrie ist der lang erwartete Industriestrompreis in Reichweite. Die EU-Kommission erlaubt der Bundesregierung, die Industrie mit einem vergünstigten Strompreis zu unterstützen, und zwar in einem Umfang von 3,8 Milliarden Euro, wie die Brüsseler Behörde mitteilte.

    DIHK: Industrie investiert stärker im Ausland

    BERLIN - Die deutsche Industrie investiert nach Angaben der DIHK immer öfter im Ausland. In diesem Jahr planen 43 Prozent der Industriebetriebe Investitionen außerhalb von Deutschland - im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Anstieg um 3 Prozentpunkte, wie eine Auswertung aus der Konjunkturumfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) ergab.

    Spritsteuer-Senkung kommt auf den Weg

    BERLIN - Die von der Koalition angekündigte Senkung der Spritsteuern wegen der stark gestiegenen Preise an den Tankstellen kommt auf den Weg. Union und SPD bringen am Donnerstag einen Gesetzentwurf in den Bundestag ein, mit dem die Steuern auf Diesel und Benzin befristet für zwei Monate um rund 17 Cent pro Liter herabgesetzt werden sollen. Angestrebt wird, dass dies ab 1. Mai und bis Ende Juni gilt. Bei einer vollen Weitergabe an den Zapfsäulen könnten Autofahrer und Betriebe so um 1,6 Milliarden Euro entlastet werden.

    Kundenhinweis:
    ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

    /jkr






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