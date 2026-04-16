Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 16.04.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.806,01USD pro Feinunze und notiert damit +0,19 % im Plus. Der Silberpreis liegt bei 78,81USD und damit -0,66 % im Minus.

Edelmetalle wie Gold und Silber entwickeln sich heute unterschiedlich. Bei den Ölwerten können sowohl WTI, als auch Brent zulegen.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 98,30USD und verzeichnet ein Plus von +3,58 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 90,38USD und verzeichnet ein Plus von +2,47 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.579,00 USD +0,10 % Platin 2.116,50 USD -0,28 % Kupfer London Rolling 13.224,14 USD -0,20 % Aluminium 3.696,05 PKT +0,63 % Erdgas 2,654 USD +1,69 %

Rohstoff des Tages: Öl (Brent)

Mit einem Tages-Plus von +3,58 % gehört Öl (Brent) heute zu den größten Gewinnern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 16.04.26, 17:29 Uhr.