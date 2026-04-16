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    JPMORGAN stuft LOREAL auf 'Neutral'

    JPMORGAN stuft LOREAL auf 'Neutral'
    Foto: maroke - stock.adobe.com
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für L'Oreal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 365 Euro belassen. Celine Pannuti geht für das erste Quartal von einem auf bereinigter Basis soliden Wachstum von 5,1 Prozent au, wie sie am Donnerstag in ihrem Ausblick auf den Bericht des Kosmetikherstellers schrieb. Anschließend rechnet sie aber mit einer Abschwächung./rob/ajx/ck

    Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 11:14 / BST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 13:30 / BST


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die L'Oreal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,93 % und einem Kurs von 350,6EUR auf Tradegate (16. April 2026, 17:35 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Celine Pannuti
    Analysiertes Unternehmen: LOREAL
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 365
    Kursziel alt: 365
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



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