Bybit-CEO Ben Zhou spricht auf der Paris Blockchain Week 2026 über Vertrauen, KI und die neue Finanzplattform

Diese Frage gab den Ton für einen Kamingespräch mit dem Titel „Vertrauen, Technologie und Transformation: Der Aufbau der neuen Finanzplattform für eine tokenisierte Wirtschaft" an, bei dem Bybit Co-founder und CEO Ben Zhou auf der Paris Blockchain Week 2026 die Bühne betrat, um eine Zukunft zu skizzieren, in der das Finanzwesen intelligenter, zugänglicher und letztendlich unsichtbar wird.

DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, 16. April 2026 /PRNewswire/ -- Was braucht es, um ein Finanzsystem aufzubauen, dem Milliarden von Menschen vertrauen können – und das sie kaum bemerken?

Anstatt sich auf Preiszyklen oder kurzfristige Trends zu konzentrieren, skizzierte Zhou das nächste Kapitel der Branche als grundlegende Neugestaltung der Finanzinfrastruktur – eine, die von der Konvergenz von künstlicher Intelligenz, programmierbaren Vermögenswerten und regulatorischer Klarheit angetrieben wird.

Von Schnittstellen zur Intelligenz: Der Aufstieg der agentenbasierten Finanzwelt

Zhou stellte die herkömmliche Vorstellung davon in Frage, wie Nutzer mit Finanzplattformen interagieren. In Zukunft, so schlug er vor, würden Nutzer möglicherweise gar nicht mehr mit Plattformen interagieren.

„Wir haben KI-Agenten-Konten eingeführt, die es Kunden ermöglichen, Unterkonten für KI zu erstellen, damit diese interagieren, Strategien ausführen und auf Marktdaten zugreifen kann", erklärte Zhou. „Agentenbasierte Zahlungen werden zu einem wichtigen Thema – und wir stehen erst am Anfang."

Anstatt manuell durch die Märkte zu navigieren, können Nutzer Aufgaben an KI-Agenten delegieren – Systeme, die Daten interpretieren, Entscheidungen ausführen und Ergebnisse in Echtzeit optimieren. Heute konzentrieren sich diese Anwendungen weitgehend auf Analytik und Datenzugriff. Morgen könnten sie die Ausführung selbst neu definieren.

Die Auswirkungen sind tiefgreifend: Die Schnittstelle verschwindet, und Intelligenz tritt an ihre Stelle.

Die stille Transformation des Finanzwesens

Während sich ein Großteil der öffentlichen Debatte noch immer auf „Krypto" konzentriert, wies Zhou auf einen leiseren, folgenreicheren Wandel hin, der bereits im Gange ist.

Traditionelle Finanzinstitute steigen nicht aus Spekulationsgründen in diesen Bereich ein – sie integrieren die Blockchain als Infrastruktur. Insbesondere Stablecoins entwickeln sich zu einer Brücke, die schnellere Zahlungen, eine effizientere Abwicklung und globalen Zugang zu Liquidität ermöglicht.