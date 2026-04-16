Dax legt zu - Aktien von Brenntag und Scout 24 gefragt

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Donnerstag hat der Dax zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 24.154 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,4 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Nach einem verhaltenen Start baute der Dax seine Zugewinne bis zum frühen Vormittag aus, bevor er einen großen Teil davon wieder abbaute.



"Die Anleger in Frankfurt mussten heute mit etwas Enttäuschung den neuen Kursrekorden in New York und Tokio hinterherschauen", kommentierte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. "Die positive Dynamik wollte nicht so richtig auf den Dax überschwappen. Zu groß sind die Befürchtungen, dass sich die immer noch hohen Erdölpreise negativ auf die Konjunkturentwicklung in Deutschland auswirken."





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu SAP SE! Short 156,51€ 0,68 × 14,80 Zum Produkt Long 138,01€ 1,43 × 14,71 Zum Produkt