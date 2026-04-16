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    Dax legt zu - Aktien von Brenntag und Scout 24 gefragt

    Wirtschaft - Dax legt zu - Aktien von Brenntag und Scout 24 gefragt
    Foto: Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur
    Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Donnerstag hat der Dax zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 24.154 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,4 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Nach einem verhaltenen Start baute der Dax seine Zugewinne bis zum frühen Vormittag aus, bevor er einen großen Teil davon wieder abbaute.

    "Die Anleger in Frankfurt mussten heute mit etwas Enttäuschung den neuen Kursrekorden in New York und Tokio hinterherschauen", kommentierte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. "Die positive Dynamik wollte nicht so richtig auf den Dax überschwappen. Zu groß sind die Befürchtungen, dass sich die immer noch hohen Erdölpreise negativ auf die Konjunkturentwicklung in Deutschland auswirken."

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    Zwar bringe die laufende Berichtssaison in der Retrospektive viele positive Ergebnisse hervor. "Doch es gibt auch Warnsignale: So schlagen sich zum Beispiel im Konsumsektor die hohen Energiepreise bereits nieder", so Lipkow. "Die Börsenwelt ist so lange in Ordnung, wie es keine schlechten Nachrichten aus dem Nahen Osten gibt. Fraglich bleibt aber in jedem Fall die Entwicklung der Inflationsrate in den kommenden Monaten, durch die deutlich gestiegenen Erdölpreise. Die Verhandlungssituation zwischen den USA und dem Iran bleibt zudem für viele Anleger ein kaum einschätzbares Risiko."

    Bis kurz vor Handelsschluss standen die Papiere von Brenntag, Scout 24, Zalando und SAP an der Spitze der Kursliste in Frankfurt. Am Tabellenende fanden sich die Aktien von Qiagen und Merck wieder.

    Unterdessen stieg der Gaspreis: Eine Megawattstunde (MWh) Gas zur Lieferung im Mai kostete 42 Euro und damit drei Prozent mehr als am Vortag. Das impliziert einen Verbraucherpreis von mindestens rund neun bis elf Cent pro Kilowattstunde (kWh) inklusive Nebenkosten und Steuern, sollte das Preisniveau dauerhaft so bleiben.

    Der Ölpreis stieg ebenfalls: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 97,96 US-Dollar, das waren 3,2 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

    Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagnachmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1776 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8492 Euro zu haben.

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    Verfasst von Redaktion dts
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