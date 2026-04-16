Der Börsen-Tag
Tech-Rally in Deutschland: Nebenwerte schlagen DAX und Wall Street deutlich
Deutsche Nebenwerte und Tech-Aktien ziehen davon, während die Wall Street nur verhalten mitzieht – ein Handelstag mit klaren Gewinnern diesseits des Atlantiks.
Foto: Andreas Arnold - dpa
Entwicklung der IndizesDie wichtigsten Aktienindizes dies- und jenseits des Atlantiks zeigen sich heute überwiegend freundlich, wobei die deutschen Nebenwerte und Technologiewerte besonders deutlich zulegen. Der DAX notiert aktuell bei 24.143,07 Punkten und gewinnt 0,28 Prozent. Damit setzt der deutsche Leitindex seinen moderaten Aufwärtstrend fort. Der MDAX der mittelgroßen Werte steigt etwas stärker um 0,32 Prozent auf 30.962,93 Punkte. Deutlich dynamischer präsentieren sich die kleineren Werte: Der SDAX legt um 0,90 Prozent auf 17.968,18 Punkte zu und gehört damit zu den Tagesgewinnern im deutschen Markt. Noch stärker zeigt sich der TecDAX, der Technologieindex klettert um 1,33 Prozent auf 3.647,18 Punkte. Technologiewerte sind damit klarer Treiber der heutigen Entwicklung an den deutschen Börsen. An der Wall Street fallen die Kursbewegungen dagegen deutlich verhaltener aus. Der Dow Jones steigt nur leicht um 0,04 Prozent auf 48.481,74 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 gewinnt 0,15 Prozent auf 7.035,06 Punkte. Im Vergleich zu den deutschen Indizes, insbesondere SDAX und TecDAX, bleibt die Dynamik in den US-Leitindizes damit eher gering. Insgesamt zeigt sich: Während die US-Börsen heute nur leicht im Plus liegen, verzeichnen vor allem deutsche Nebenwerte und Technologietitel spürbarere Kursgewinne.
DAXBrenntag führt mit einem Plus von 4,36% die DAX-Gewinner an, gefolgt von Zalando (+3,10%) und Infineon (+2,85%). Auf der Verliererseite liegen Siemens Energy (-1,95%), Mercedes-Benz Group (-2,08%) und Merck (-2,56%). Die Spanne zwischen dem stärksten Aufwärts- und dem stärksten Abwärtswert beträgt damit 6,92 Prozentpunkte — die Aufwärtsbewegungen sind moderat, die Verluste insgesamt begrenzt.
MDAXRedcare Pharmacy springt mit +8,50% deutlich nach oben, Delivery Hero folgt mit +7,62% und Nemetschek mit +5,11%. Die MDAX-Verluste reichen von Schaeffler (-2,64%) über Deutsche Lufthansa (-3,20%) bis Fraport (-3,43%). Mit einer Differenz von 11,93 Prozentpunkten zwischen Top und Flop zeigt der MDAX stärkere Einzeltagesbewegungen als der DAX.
SDAXHelloFresh legt mit +7,74% stark zu, die Deutsche Pfandbriefbank gewinnt +5,73%, TeamViewer +4,98%. Auf der Verliererseite fallen Grand City Properties (-3,89%), Stabilus (-5,30%) und Heidelberger Druckmaschinen (-9,65%) auf. Die Spannweite von 17,39 Prozentpunkten macht den SDAX zum volatilsten der aufgeführten deutschen Indizes; Heidelberger Druckmaschinen ist damit der größte Tagesverlierer im Gesamtvergleich.
TecDAXIm TecDAX führen Nemetschek (+5,11%), TeamViewer (+4,98%) und IONOS (+4,57%). Die größten Rückgänge verzeichnen Sartorius Vz. (-1,30%), SMA Solar Technology (-1,45%) und Eckert & Ziegler (-2,11%). Die Differenz zwischen Top und Flop liegt bei 7,22 Prozentpunkten. Auffällig sind die Überschneidungen: Nemetschek und TeamViewer erscheinen jeweils auch in den MDAX-/SDAX-Listen mit identischen Kursveränderungen.
Dow JonesVerizon Communications führt die Gewinner mit +2,69% an, gefolgt von Nike (+1,97%) und Sherwin-Williams (+1,86%). Bei den Verlieren dominieren Merck & Co (-1,63%), Johnson & Johnson (-2,04%) und Boeing (-3,21%). Die Bandbreite beträgt 5,90 Prozentpunkte — die Blue-Chip-Indizes zeigen insgesamt verhaltenere Ausschläge als manche Small-/Mid-Cap-Listen.
S&P 500Im S&P 500 sticht ON Semiconductor mit einem starken Anstieg von +10,67% hervor, gefolgt von Albemarle (+9,27%) und Dell Technologies (+7,62%). Die größten Rückgänge verzeichnen Norwegian Cruise Line (-4,14%), Invesco (-4,21%) und Abbott Laboratories (-4,26%). Die Spanne von 14,93 Prozentpunkten zeigt erhebliche Divergenzen innerhalb des S&P 500, wobei Technologiewerte und Halbleiter besonders stark laufen.
ÜberblickDer stärkste Tagesgewinner im Datensatz ist ON Semiconductor (+10,67%), gefolgt von Albemarle (+9,27%) und Redcare Pharmacy (+8,50%). Der größte Tagesverlierer ist Heidelberger Druckmaschinen mit -9,65%, vor Stabilus (-5,30%) und Abbott Laboratories (-4,26%). Insgesamt fallen die stärksten Gewinne in den S&P 500 und im MDAX/SDAX an, während die größten Einzeltagesverluste im SDAX auftreten.
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