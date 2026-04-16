Albemarle Aktie explodiert - 16.04.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Albemarle. Sie steigt um +11,43 % auf 174,00€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Albemarle Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,35 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 174,00€, mit einem Plus von +11,43 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Albemarle ist ein US-Chemiekonzern mit Fokus auf Lithium, Brom und Katalysatoren. Haupttreiber ist Lithium für E-Mobilität und Energiespeicher. Albemarle zählt zu den weltweit größten Lithiumproduzenten mit starker Rohstoffbasis in Chile, Australien und den USA. Wichtige Wettbewerber: SQM, Ganfeng, Tianqi, Livent. Vorteile: vertikal integrierte Wertschöpfung, Technologie-Know-how, langfristige Lieferverträge mit OEMs.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Albemarle einen Gewinn von +6,39 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +15,29 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +24,74 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Albemarle eine positive Entwicklung von +29,80 % erlebt.

Während Albemarle heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,30 %. Damit gehört Albemarle heute zu den auffälligeren Werten.

Albemarle Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +15,29 % 1 Monat +24,74 % 3 Monate +6,39 % 1 Jahr +233,07 %

Informationen zur Albemarle Aktie

Stand: 16.04.2026, 18:00 Uhr

Es gibt 118 Mio. Albemarle Aktien. Damit ist das Unternehmen 20,32 Mrd.EUR € wert.

Deutsche Nebenwerte und Tech-Aktien ziehen davon, während die Wall Street nur verhalten mitzieht – ein Handelstag mit klaren Gewinnern diesseits des Atlantiks.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

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Ob die Albemarle Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Albemarle Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.