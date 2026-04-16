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    Bucher Industries: Alle Verwaltungsrats-Anträge genehmigt, Stefan Scheiber zum Präsidenten gewählt

    Bucher Industries startet mit klaren Entscheiden, neuem Führungsteam und solider Finanzbasis ins Jahr 2026 – die Generalversammlung setzt wichtige Weichen.

    Bucher Industries: Alle Verwaltungsrats-Anträge genehmigt, Stefan Scheiber zum Präsidenten gewählt
    • Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigten an der Generalversammlung 2026 sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrats.
    • Die Dividende beträgt CHF 11.00 pro Namenaktie; Auszahlung am 22.04.2026, Aktie wird ab 20.04.2026 ohne Dividendenanspruch gehandelt.
    • Stefan Scheiber (seit 2022 Verwaltungsratsmitglied) wurde zum Verwaltungsratspräsidenten gewählt und löst Urs Kaufmann ab.
    • Jacques Sanche trat nach zehn erfolgreichen Jahren als CEO zurück; Matthias Kümmerle wird per 17.04.2026 neuer CEO.
    • Die Kapitalherabsetzung durch Vernichtung der 410'000 im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms zurückgekauften eigenen Namenaktien wurde angenommen.
    • Bucher Industries berichtete über ein solides Geschäftsjahr 2025 mit starkem Cashflow und robuster Finanzlage; Veröffentlichung zum Umsatz Q1 2026 angekündigt (28.04.2026).

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Bucher Industries ist am 28.04.2026.

    Der Kurs von Bucher Industries lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 379,70EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,45 % im Minus.
    13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 379,30EUR das entspricht einem Minus von -0,11 % seit der Veröffentlichung.


    Bucher Industries

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    ISIN:CH0002432174WKN:A0EAHZ
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