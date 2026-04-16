RBC senkt Ziel für Pernod Ricard auf 90 Euro - 'Sector Perform'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Pernod Ricard Aktie

Die Pernod Ricard Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,21 % und einem Kurs von 66,48 auf Tradegate (16. April 2026, 18:04 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Pernod Ricard Aktie um +3,97 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,57 %.

Die Marktkapitalisierung von Pernod Ricard bezifferte sich zuletzt auf 16,77 Mrd..

Pernod Ricard zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,2100 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 95,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 97,00EUR was eine Bandbreite von +35,09 %/+45,60 % bedeutet.