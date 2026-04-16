ANALYSE-FLASH
RBC senkt Ziel für Pernod Ricard auf 90 Euro - 'Sector Perform'
- RBC senkt Kursziel Pernod Ricard auf 90 Euro
- Einstufung bleibt Sector Perform unverändert
- Analyst passte Schätzungen nach Umsatzzahlen an
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Pernod Ricard von 100 auf 90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. James Edwardes Jones passte am Donnerstag seine Schätzungen für die Franzosen im Nachgang der jüngsten Umsatzzahlen an. Die Spirituosenbranche stehe vor Herausforderungen./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 05:46 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 05:46 / EDT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Pernod Ricard Aktie
Die Pernod Ricard Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,21 % und einem Kurs von 66,48 auf Tradegate (16. April 2026, 18:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Pernod Ricard Aktie um +3,97 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,57 %.
Die Marktkapitalisierung von Pernod Ricard bezifferte sich zuletzt auf 16,77 Mrd..
Pernod Ricard zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,2100 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 95,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 97,00EUR was eine Bandbreite von +35,09 %/+45,60 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Pernod Ricard - 853373 - FR0000120693
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Pernod Ricard. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Schlechter deal
>> Externen Inhalt hier ansehen <<
Diageo mit schlechten Zahlen und Halbierung der Dividende. Die Menschen trinken einfach nicht mehr. Was wird das für Pernod bedeuten?
Ich habe auch damit spekuliert hier eine Position zu eröffnen. Habe mich dagegen entschieden.