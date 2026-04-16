SIG Group AG: Erfolgreiche Generalversammlung 2026
Spannende Weichenstellungen bei der SIG Group AG: An der Generalversammlung 2026 in Neuhausen trafen die Aktionäre wichtige Entscheide zu Führung, Vergütung und Zukunftskurs.
Foto: SIG Group
- Generalversammlung der SIG Group AG am 16. April 2026 am Hauptsitz in Neuhausen am Rheinfall.
- 248'656'809 Stimmen waren vertreten, das entspricht rund 65 % des Aktienkapitals.
- Aktionäre stimmten den meisten Verwaltungsratsanträgen zu; die Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2025 wurde jedoch nicht angenommen.
- Alle bisherigen zur Wiederwahl stehenden Verwaltungsratsmitglieder wurden bestätigt; Ola Rollén wurde erneut zum Präsidenten des Verwaltungsrats gewählt.
- Werner Bauer stellte sich nicht mehr zur Wiederwahl; der Verwaltungsrat dankt ihm für seine Beiträge seit dem Börsengang 2018 (und zuvor ab 2015 im Beirat).
- Der Verwaltungsrat nimmt das Ergebnis der Vergütungsabstimmung ernst, bezeichnet 2025 als einmalige, anspruchsvolle Situation zur Werterhaltung und bekräftigt die Beibehaltung einer leistungsorientierten Vergütungspolitik.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei SIG Group ist am 28.07.2026.
Der Kurs von SIG Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 12,760EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,71 % im
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15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 12,755EUR das entspricht einem Minus von -0,04 % seit der Veröffentlichung.
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