    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSIG Group AktievorwärtsNachrichten zu SIG Group
    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    SIG Group AG: Erfolgreiche Generalversammlung 2026

    Spannende Weichenstellungen bei der SIG Group AG: An der Generalversammlung 2026 in Neuhausen trafen die Aktionäre wichtige Entscheide zu Führung, Vergütung und Zukunftskurs.

    SIG Group AG: Erfolgreiche Generalversammlung 2026
    Foto: SIG Group
    • Generalversammlung der SIG Group AG am 16. April 2026 am Hauptsitz in Neuhausen am Rheinfall.
    • 248'656'809 Stimmen waren vertreten, das entspricht rund 65 % des Aktienkapitals.
    • Aktionäre stimmten den meisten Verwaltungsratsanträgen zu; die Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2025 wurde jedoch nicht angenommen.
    • Alle bisherigen zur Wiederwahl stehenden Verwaltungsratsmitglieder wurden bestätigt; Ola Rollén wurde erneut zum Präsidenten des Verwaltungsrats gewählt.
    • Werner Bauer stellte sich nicht mehr zur Wiederwahl; der Verwaltungsrat dankt ihm für seine Beiträge seit dem Börsengang 2018 (und zuvor ab 2015 im Beirat).
    • Der Verwaltungsrat nimmt das Ergebnis der Vergütungsabstimmung ernst, bezeichnet 2025 als einmalige, anspruchsvolle Situation zur Werterhaltung und bekräftigt die Beibehaltung einer leistungsorientierten Vergütungspolitik.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei SIG Group ist am 28.07.2026.

    Der Kurs von SIG Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 12,760EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,71 % im Plus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 12,755EUR das entspricht einem Minus von -0,04 % seit der Veröffentlichung.


    SIG Group

    +0,51 %
    -1,63 %
    -2,50 %
    -3,02 %
    -23,77 %
    -48,06 %
    -38,41 %
    +17,94 %
    ISIN:CH0435377954WKN:A2N5NU
    SIG Group direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    SIG Group AG: Erfolgreiche Generalversammlung 2026 Spannende Weichenstellungen bei der SIG Group AG: An der Generalversammlung 2026 in Neuhausen trafen die Aktionäre wichtige Entscheide zu Führung, Vergütung und Zukunftskurs.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     