BASF modernisiert Saatgutaufbereitung
- BASF modernisiert Saatgutaufbereitung in Nunhem
- 40 Millionen Euro von BASF Agricultural Solutions
- Flächenzuwachs 6000 Quadratmeter und emissionsärmer
LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - Der Chemiekonzern BASF modernisiert und erweitert seine Saatgutaufbereitung im niederländischen Nunhem. Geplant seien Investitionen von 40 Millionen Euro der Sparte BASF Agricultural Solutions, teilte das Unternehmen mit. Vor dem Hintergrund einer weltweit steigenden Nachfrage solle damit die Lieferfähigkeit für Gemüsesaatgut gestärkt werden.
In diesem Geschäft würden rund 1.200 Saatgutsorten in 20 verschiedenen Kulturen angeboten, darunter Tomaten, Zwiebeln und Karotten, die speziell gezüchtet wurden, um Trockenheit, Hitze und steigendem Krankheitsdruck, aber auch der begrenzten Verfügbarkeit von Arbeitskräften zu begegnen. Der Baubeginn ist für das zweite Quartal dieses Jahres geplant und die Fertigstellung bis Ende 2028.
Saatgut aus dem globalen Liefernetzwerk von BASF werde in den Anlagen von Nunhem gereinigt, aufbereitet, geprüft und für den Versand vorbereitet, bevor es an Kunden in aller Welt ausgeliefert wird. Durch den Umbau werde die Gesamtfläche der Anlagen von derzeit rund 20.000 Quadratmetern um rund 6.000 Quadratmeter erweitert. Nach Fertigstellung würden die Anlagen energieeffizienter, vollständig mit Strom aus erneuerbaren Quellen und damit deutlich emissionsärmer betrieben, hieß es./csc/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie
Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,04 % und einem Kurs von 53,25 auf Tradegate (16. April 2026, 18:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um +1,69 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,87 %.
Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 47,57 Mrd..
BASF zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1200 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 51,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 63,00EUR was eine Bandbreite von -24,84 %/+18,38 % bedeutet.
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Ich denke auch, dass die aktuelle Stärke hauptsächlich damit zusammenhängt, dass sich durch die aktuelle geopolitische Lage die Situation für BASF verbessert hat und das man vermutlich auch höhere Margen aufgrund verbesserter Abgabepreise erzielen wird. Ist doch schön zu sehen, dass das Tal der Tränen langsam aber sicher verlassen wird. Dazu kommt ja auch noch der Aktienrückkauf…
Hinzu kommt das Werknin China, welches vorher Investitionen kostete und jetzt Cash Flow bringt.