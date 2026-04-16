BASF modernisiert Saatgutaufbereitung

Saatgut aus dem globalen Liefernetzwerk von BASF werde in den Anlagen von Nunhem gereinigt, aufbereitet, geprüft und für den Versand vorbereitet, bevor es an Kunden in aller Welt ausgeliefert wird. Durch den Umbau werde die Gesamtfläche der Anlagen von derzeit rund 20.000 Quadratmetern um rund 6.000 Quadratmeter erweitert. Nach Fertigstellung würden die Anlagen energieeffizienter, vollständig mit Strom aus erneuerbaren Quellen und damit deutlich emissionsärmer betrieben, hieß es./csc/DP/stw

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie

Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,04 % und einem Kurs von 53,25 auf Tradegate (16. April 2026, 18:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um +1,69 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,87 %.

Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 47,57 Mrd..

BASF zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1200 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 51,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 63,00EUR was eine Bandbreite von -24,84 %/+18,38 % bedeutet.