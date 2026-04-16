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    BASF modernisiert Saatgutaufbereitung

    Für Sie zusammengefasst
    • BASF modernisiert Saatgutaufbereitung in Nunhem
    • 40 Millionen Euro von BASF Agricultural Solutions
    • Flächenzuwachs 6000 Quadratmeter und emissionsärmer
    BASF modernisiert Saatgutaufbereitung
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - Der Chemiekonzern BASF modernisiert und erweitert seine Saatgutaufbereitung im niederländischen Nunhem. Geplant seien Investitionen von 40 Millionen Euro der Sparte BASF Agricultural Solutions, teilte das Unternehmen mit. Vor dem Hintergrund einer weltweit steigenden Nachfrage solle damit die Lieferfähigkeit für Gemüsesaatgut gestärkt werden.

    In diesem Geschäft würden rund 1.200 Saatgutsorten in 20 verschiedenen Kulturen angeboten, darunter Tomaten, Zwiebeln und Karotten, die speziell gezüchtet wurden, um Trockenheit, Hitze und steigendem Krankheitsdruck, aber auch der begrenzten Verfügbarkeit von Arbeitskräften zu begegnen. Der Baubeginn ist für das zweite Quartal dieses Jahres geplant und die Fertigstellung bis Ende 2028.

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    Saatgut aus dem globalen Liefernetzwerk von BASF werde in den Anlagen von Nunhem gereinigt, aufbereitet, geprüft und für den Versand vorbereitet, bevor es an Kunden in aller Welt ausgeliefert wird. Durch den Umbau werde die Gesamtfläche der Anlagen von derzeit rund 20.000 Quadratmetern um rund 6.000 Quadratmeter erweitert. Nach Fertigstellung würden die Anlagen energieeffizienter, vollständig mit Strom aus erneuerbaren Quellen und damit deutlich emissionsärmer betrieben, hieß es./csc/DP/stw

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie

    Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,04 % und einem Kurs von 53,25 auf Tradegate (16. April 2026, 18:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um +1,69 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,87 %.

    Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 47,57 Mrd..

    BASF zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1200 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 51,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 63,00EUR was eine Bandbreite von -24,84 %/+18,38 % bedeutet.




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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um einen möglichen technischen Ausbruch bei BASF an der 54,9–55 €-Hürde, höhere Hochs/Tiefs und eine Trendwende versus noch unbestätigtem Ausbruch. Diskutiert werden Bewertung (KGV>20, Dividende ~2,25 €/~4%), EV/EBITDA-Angaben zum Coatings-Deal, M&A, Aktienrückkäufe, China‑Effekte, Analysten hinter dem Kurs und mögliche Rücksetzer.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber BASF eingestellt.

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    dpa-AFX
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