Windfall Geotek setzt KI-gestützte Goldzielerstellung im Goldkonzessionsgebiet Lac Big-Rush von Precore Gold in Quebec ein

Brossard, Quebec / 16. April 2026 / IRW-Press / Windfall Geotek Inc. (CSE: WIN; OTCQB: WINKF) („Windfall“ oder das „Unternehmen“), seit 2005 ein Pionier im Bereich der KI-gestützten Mineralexploration, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen sein firmeneigenes KI-System für maschinelles Lernen im Konzessionsgebiet Lac Big-Rush von Precore Gold (CSE: PRCG) einsetzt, das sich in einem sehr aussichtsreichen Gebiet innerhalb des Bergbaureviers Chibougamau in Quebec befindet, etwa 32 km von der Stadt Chibougamau, Quebec, entfernt.

Windfall wird die konsolidierten geowissenschaftlichen Datensätze von Precore Gold verarbeiten, um KI-gesteuerte prädiktive Explorationsziele mit hohem Zuverlässigkeitsgrad im Vorfeld der ersten Explorations- und Bohrkampagne des Unternehmens zu generieren, die später in diesem Jahr durchgeführt werden soll. Vorläufige Ergebnisse werden in den nächsten Monaten erwartet. Der Einsatz des KI-Systems umfasst zwei (2) verschiedene Modellierungsphasen.

- Modell 1 (regionaler Maßstab): Das Modell deckt eine Fläche von 365,55 km² mit einer Auflösung von 50 Metern (146.367 Datenpunkte) ab. Dieses Modell integriert zusammengeführte magnetische Daten und Topografie mit historischen Goldanalysen aus Bohr- und Gesteinsproben der öffentlichen SIGEOM-Datenbank (Abbildungen 1 & 2), um allgemeine regionale Trends und strukturelle Korridore zu identifizieren.

- Modell 2 (hochauflösende MAG-Untersuchung): Das Modell deckt eine Fläche von 123,75 km² mit einer hohen Auflösung von 25 Metern ab. Dieses fortschrittliche Modell nutzt die neu gewonnenen magnetischen Daten und SRTM-Daten und verarbeitet 196.479 einzelne Datenpunkte (Abbildungen 1 und 2).

Für weitere Einzelheiten werden die Leser gebeten, die heute von Precore Gold Corp. veröffentlichte Pressemitteilung zu konsultieren.

Michel Fontaine, President und Chief Executive Officer von Windfall Geotek, erklärte: „Die KI-gesteuerte Explorationsplattform von Windfall Geotek, die sich über 41 Entdeckungen bei Kunden stützt, definiert die Zielgenerierung neu. Mithilfe der Dual-Signature-Modellierung bewerten und priorisieren wir Zonen anhand der höchsten Ähnlichkeitswerte aus unabhängigen Vorhersagemodellen. Dank mehr als zwei Jahrzehnten an F&E-Investitionen und einer vollständig cloudbasierten Infrastruktur sind wir nun in der Lage, Prozesse, die traditionell Monate dauern, auf nur wenige Tage zu verkürzen. Dieser integrierte Ansatz, der KI, Geophysik und das geologische Fachwissen erfahrener Geologen kombiniert, versetzt Precore Gold in die Lage, seinen Explorationsaufwand um bis zu 99 % zu reduzieren und das Kapital ausschließlich auf die aussichtsreichsten Ziele zu konzentrieren.“