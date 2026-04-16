Russland darf nicht Gewinner des Iran-Kriegs sein

(Berichtigt wird der Bezug in der Überschrift: "Russland darf nicht Gewinner des Iran-Kriegs rpt Iran-Kriegs sein")

WASHINGTON (dpa-AFX) - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil hat davor gewarnt, dass Russland vom Iran-Krieg profitiert. "Es liegt nicht in unserem Interesse - und es kann auch nicht im Interesse der Vereinigten Staaten liegen - dass Russland als Sieger aus dem Iran-Krieg hervorgeht", sagte der SPD-Politiker am Rande der Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds in Washington. Die russische Wirtschaft wachse, Russland profitiere von der Energiesituation. Er habe dies auch im Rahmen der G7 gegenüber den Vereinigten Staaten angesprochen: "Russland ist der Gewinner dieser Situation. Und das ist keine gute Situation."

Klingbeil äußerte sich zusammen mit dem ukrainischen Finanzminister Serhij Martschenko und dem norwegischen Finanzminister Jens Stoltenberg vor einem Treffen von Ukraine-Geberländern. Daran nahmen unter anderem auch Frankreich, Großbritannien, Italien, die USA und Kanada teil.